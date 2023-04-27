季节交接感觉春燥？你需要get健康的饮水姿势！

春末夏初的季节交替时段，气候通常比较干燥，身体容易感觉到缺水，以及出现眼睛干涩、口苦咽干、皮肤干燥、嘴角溃烂、鼻腔热烘等症状。我们都知道，想要预防春燥，就要多饮水，补充体内水分的缺失。

水在人体内主要有7大功能：帮助消化、排泄废物、润滑关节、平衡体温、维持细胞功能、维持血液容积、淋巴和血液的组成成分。当水充足时，人体的各个组织都能有效地工作。

没有水，其他所有营养物质就像干枯的河床上干透的泥沙。人体如果缺水了，会发生什么变化呢？

1.当身体失水使体重下降1%的时候，会感到口渴，影响体温调节功能。

2.失水达到体重的2%时，会重度口渴，感觉很不舒服，有一种压抑感，食欲也会下降。

3.失水达到体重的3%时，血浓度增高，排尿量明显减少。

4.失水达到体重的6%时，会感到体温失调，肢端麻木，有刺痛感和麻木感。

5.失水达到体重的7%时，可能会发生晕厥。

6.失水达到体重的10%时，可使心血管、呼吸和体温调节系统受损，会出现烦躁、眼球内陷、皮肤失去弹性、体温脉搏增高、血压下降。

7.失水超过体重的20%时，会引起死亡……

饮水过多会怎样？

我们都知道，饮水对我们非常重要，一个人只喝水不吃饭仍能存活十几天到二十多天，但如果几天不喝水就无法生存，足见水对人体健康的重要性。但是，水虽然重要，喝水的量也很重要，过犹不及，饮水过多会造成“水中毒”。

短时间内大量饮水会造成血液内电解质浓度改变，体内液体流动出现变化，严重者会造成大脑肿胀、压迫颅骨，甚至死亡。对于正常人而言，肾脏排出能力正常，极少出现水中毒。对于一些疾病状况，如肾脏病、肝病、充血性心力衰竭等，都不能水摄入过多，可引起体内水过多或引起水中毒等，应遵照医嘱摄入适量的水。

健康饮水的姿势是什么？

饮水要遵循科学的方法，细水长流、适可而止。

第一，保证充足饮水

不同年龄、身体活动和环境温度下，人们对水的需要量也不一样。一般情况下，在温和气候下，轻体力活动的成年人每日饮水1500毫升-1700毫升，也就是7-8杯水。不同年龄段饮水推荐量不同。每个人的饮水量要因人而异，根据自己的身体状况、环境因素和活动量等具体情况来确定喝多少水。在天气炎热、大量运动、出汗较多时应适当增加饮水量，必要时适当补充淡盐水（浓度为0.9%）。

第二，坚持少量多次

少量多次饮水，建议每次饮水200ml（1杯）。一次性大量饮水会加重肠胃负担，使胃液稀释，会降低胃酸的杀菌作用，妨碍对食物的消化。少量多次才能有效缓解口干等春燥现象。

第三，学会未渴先饮

等感到口渴时身体已经缺水了，不能等口渴了再喝水，一定要主动饮水，及时补水。另外，老年人对口渴不敏感，所以老年人一定要养成定时喝水的习惯。小孩玩高兴时会忘记喝水，家长要时常提醒定时喝水，养成不等口渴就喝水的好习惯。

第四，优先选择喝白水

优先选清洁卫生的白水，包括白开水、瓶装水、桶装水等。

不过，许多人有日常喝茶的习惯，是否可以呢？成年人可喝淡茶水。饮茶文化在我国历史悠久，茶水富含茶多酚等有益物质，适量喝茶有益健康。

但需要注意的是，高血压、冠心病、动脉硬化等患者、孕妇、育龄妇女、老年人和儿童等人群，不宜饮用浓茶。

第五，控制入口的水温适宜

饮用水的最佳温度是18℃-45℃，温度太高会烫伤我们的食管，对食管黏膜是一种伤害，易造成食管癌。温度过低，尤其大量饮用冰水会造成肠胃血管突然收缩，使供给肠胃的血液突然减少，并可能会导致胃痉挛、腹痛、恶心等现象。

第六，不用饮料代替水

多数饮料都含有添加糖，过量饮用含糖饮料会增加患龋齿、肥胖等疾病的风险，建议不喝含糖饮料，更不能用含糖饮料代替水。

从这个春末夏初开始，一起掌握健康的饮水“姿势”，缓解春燥，唤醒身体好活力吧！

文/宫伟彦（中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员）