新华社北京12月30日电 题：感染新冠病毒，久咳不止怎么办？——权威专家解答防疫热点问题

新华社记者

咳嗽是感染新冠病毒后的常见症状之一。为何感染新冠病毒后会出现咳嗽咳痰的症状？感染后咳嗽不停怎么办？如何治疗？中日友好医院呼吸中心副主任杨汀、北京协和医院呼吸与危重症医学科副主任徐凯峰教授、中日友好医院呼吸与危重症医学科主任医师苏楠回答了公众关心的这些热点问题。

问：为何感染新冠病毒后会出现咳嗽咳痰的症状？

答：不单是新冠病毒，许多呼吸道病毒感染都会出现咳嗽咳痰的情况，这被称为感染后咳嗽或者感冒后咳嗽，主要是由于病毒损伤了气道黏膜，黏膜下神经暴露导致平滑肌反应性增强，容易出现气道收缩。有些人表现为干咳，用对症的止咳药即可。有些人表现为有痰，一般可用化痰的药。

问：感染新冠病毒后咳嗽不停怎么办？

答：咳嗽按照病程分为急性咳嗽（小于3周）、亚急性咳嗽（3至8周）和慢性咳嗽（大于8周）。亚急性咳嗽最常见的原因是感染后咳嗽，其次为慢性咳嗽的前期阶段，也有少部分人是迁延性感染性咳嗽。

新冠病毒感染后咳嗽也是亚急性咳嗽的一种。新冠病毒感染之后，轻症患者留下的咳嗽少量痰可以持续3周至8周。

感染后咳嗽多表现为刺激性干咳或咳少量白色黏液痰，检查胸部X线片无异常，肺功能也正常。感染后咳嗽通常具有自限性，对症止咳治疗即可。

问：感染新冠病毒后的咳嗽如何治疗？是否需要使用抗生素？

答：轻微的咳嗽症状无需治疗。咳嗽症状影响生活时，建议就诊，可使用缓解咳嗽症状的药物，也可考虑含有皮质激素的吸入剂治疗。如果既往有哮喘或咳嗽变异性哮喘病史，可按照哮喘使用含有激素和支气管扩张剂的复合制剂吸入治疗，或是增加平日的吸入激素剂量，待咳嗽控制后再恢复至原有剂量。如果药物治疗效果不佳，需要到医院进一步评估咳嗽的原因、调整治疗方案。

新冠病毒感染属于病毒感染，无需使用抗生素。但在某些情况下，如老年患者尤其是合并新冠病毒性肺炎的老年患者，或咳痰增加或颜色变深，合并细菌感染的风险增加，可以考虑使用抗生素。

问：反复咳嗽的患者有哪些注意事项？

答：吸烟患者必须戒烟。高血压患者需要检查使用的降压药中是否有药名含有“普利”的药，这是一种血管紧张素转化酶抑制剂，可能导致咳嗽症状加重。既往有呼吸疾病的患者，如哮喘、慢阻肺和肺纤维化等，需要向医生了解治疗方案是否需要调整。有心肺疾病基础的患者需要自备指氧仪，动态了解血氧饱和度的变化。