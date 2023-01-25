慢性呼吸道疾病患者如何防治新冠

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春节期间，许多地方出现降温或寒潮天气，可能导致呼吸道疾病高发。对于患有慢性支气管炎、肺气肿等慢性呼吸系统疾病的人而言，这时候尤其要注意。

“合并慢性呼吸系统疾病，是新冠感染后发生重症的一个高危因素。”北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明在日前举行的国务院联防联控机制发布会上指出，新冠病毒感染和慢性呼吸道疾病都属于呼吸系统疾病，一旦感染新冠病毒，慢性呼吸道疾病患者容易出现基础肺病的急性加重。

李燕明强调，无论是尚未感染新冠，还是感染新冠之中或“阳康”后，慢性呼吸道疾病患者都要加强慢性气道疾病的诊断和治疗，规律用药，不能随意停药。

那么，慢性呼吸道疾病患者如何预防新冠？感染新冠后怎么办？

“在预防方面，和普通人群类似，如果呼吸系统疾病非常严重，防护措施需要更加严格。”李燕明指出，有呼吸系统慢性疾病的人，特别是老年人，一定要充分了解自己的健康状态，知道自己的基础体温、基础血压、基础心率、基础呼吸状况、基础氧饱和状态。

李燕明提醒，慢性呼吸道疾病患者如果感染了新冠病毒，要加强对呼吸整体状态的监测，有无呼吸困难、咳嗽咳痰加重等情况。如果体温恢复正常后，再次出现体温升高，特别是血氧饱和度下降的情况，要及时就医。

“有慢性气道病的患者在感染新冠病毒后，甚至康复之后，咳嗽咳痰的症状容易比一般人群更严重。”李燕明说，咳嗽分为两种；一种是干咳，有哮喘的人群容易出现该症状，可能会因新冠感染导致哮喘急性加重，要规律用药，在医生指导下调整药量；另一种是湿咳，也就是咳嗽有痰，慢阻肺和支气管扩张的人群可能出现该症状，以化痰为主。

她还特别提醒，老年人身体比较虚弱，咳痰能力会下降，一定要注意以化痰为主，慎用镇咳药物。这组人群在感染新冠后还容易继发细菌感染，建议在医生指导下使用抗菌药物。

很多人对“阳康”后又出现不适症状感到担忧。对此，李燕明指出，新冠感染康复后会有一些症状，呼吸道症状以咳嗽为主，全身症状有乏力、食欲不振、睡眠不好或者出汗，这些情况都比较常见。“任何一种疾病都有发生、发展、恢复和康复的过程。我们需要给新冠康复一个时间，只要症状整体趋势是越来越好，大家就不用太过着急。”

（本报记者 陈海波）