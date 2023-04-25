不断推进中医药文化“走出去”

日前，国家中医药管理局、中央宣传部、教育部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国家广电总局和国家文物局联合制定印发的《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》（以下简称《方案》）公布。国家中医药管理局近日召开新闻发布会，介绍实施方案及中医药文化建设工作有关情况。

国家中医药管理局综合司副司长邢超介绍，《方案》提出了12项重点任务，主要围绕研究阐发、教育普及、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进，全面构建中医药文化弘扬体系，推动中医药深入融入广大群众生产生活。

在保护传承方面，重点加强中医药典籍研究保护整理出版，深化中医医疗机构、教育机构、科研机构以及其他医疗机构中医科、中药企业文化建设，推动中医药医教研产，彰显文化特色。

实施“中医药古籍保护与利用能力建设”项目，出版了416种中医药古籍；推进国家重大文化工程《中华医藏》项目，拟影印出版2289种经典医籍；完成400余种海外中医药古籍的回归整理和160余部少数民族医药传统文献的整理工作……近年来，以“加强古典医籍精华梳理和挖掘”为重点，我国实施了一系列中医药古籍保护、研究与利用的重大工程，构建起中医药古籍工作体系。

国家中医药管理局科技司副司长陈榕虎表示，要系统性加强中医药文化的时代阐释。近年来支持开展了名老中医的学术思想研究、古典医籍的整理出版、经典名方的关键信息考证、中医药传统知识保护体系构建等。持续性推进中医药理论的科学解读。通过搭建高端科研平台，汇聚多方创新团队，促进多学科交叉融合，对传统中医药的理论、方法和技术进行多维度、深层次、系统化的科学阐释，说明白、讲清楚中医药的疗效和原理，不断丰富中医药理论的科学内涵和时代特色。

为推动中医药文化贯穿国民教育始终、推动中医药融入生产生活，《方案》明确丰富中小学中医药文化教育校园活动，引导学生了解有关中医药文化的常识；广泛开展中医药科普工作，在乡镇卫生院、社区卫生服务中心等场所普遍建设中医药健康文化知识角；打造中医药文化传播平台，全国中医药文化宣传教育基地增至150个，建设50个国家级中医药文化体验场馆。

近年来，我国通过多种形式传播中医药文化理念，打造了一批全国联动的中医药文化活动。“自‘十三五’以来，各地累计举办各类中医药文化活动2.8万余场，参与辐射人数超过1800万。”邢超说。

邢超表示，近年来，国家中医药管理局在推进中医药文化进校园中更加突出中华优秀传统文化元素，更加注重活动策划适应中小学的普遍需求，采取“活动模板+若干物料+自主组织”的方式，带动各地中小学校开展中医药文化主题活动。在2021年冬至节气和2022年端午前后，分别策划开展了“听仲景故事 品中医智慧 做冬至美食”和“端午艾草香 关注眼健康”的主题日活动，累计吸引了750余所中小学25万多名学生参加。

《方案》还提出，推动中医药博物馆事业发展。国家中医药博物馆副馆长陈峥介绍，国家文物局2022年度的博物馆备案信息显示，目前全国有中医药类博物馆83家，其中国家一级博物馆1家、二级5家、三级3家。中医药博物馆事业面临区域发展还不平衡、文化资源家底不清、体系结构尚未构建、藏品保护基础比较薄弱，展陈和社会服务的整体水平不够高，研究能力、科技支撑、管理水平和专业队伍建设亟待加强等基础性问题，下一步，将坚定推进落实中医药博物馆体系建设任务。

近年来，我国不断推进中医药文化“走出去”。国家中医药管理局国际合作司副司长魏春宇说，当前，中医药已传播到196个国家和地区。中医针灸、藏医药浴法、太极拳先后被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，中医典籍《黄帝内经》和《本草纲目》被列入“世界记忆名录”。将通过健康咨询、展览展示、体验品鉴等亮点品牌，持续提增海外民众对包括中医药在内的优秀中华文化的理解和认同。

《方案》提出，到2025年，中医药文化产品和服务供给更为优质丰富，中医药博物馆事业加快发展，中医药文化传播体系趋于健全，中医药文化传播队伍不断壮大，公民中医药健康文化素养水平提升至25%左右，中医药海外传播半径不断延伸，中医药“走出去”步伐更加坚实。

《 人民日报 》（ 2023年04月25日 07 版）