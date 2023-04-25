高血压 冠心病 不妨多听听音乐

日常生活中，音乐无处不在，它不仅是一种娱乐形式，还能影响人们的心理状态。澎湃的音乐能鼓舞人心、振奋精神、激荡心灵，而悠扬的音乐能抚慰人心、引起共鸣、治愈心灵。其实，音乐远不止这些作用，它还能治疗身体和心理疾病，成为一种治疗方法，医学上称为“音乐疗法”。今天，我们就来说说音乐疗法及其在心血管领域的应用。

音乐给身体带来积极变化

音乐疗法是通过聆听有治疗针对性的音乐，从生理和心理两个途径来辅助治疗疾病。

音乐疗法的源头，可以追溯到公元前6世纪。古希腊著名哲学家毕达哥拉斯也是一位音乐学家。他不仅发明了七声音阶，还从优美的弦乐声中意识到，通过聆听音乐，可以使人达到内在“精神和谐”的状态，从而有助于治疗精神疾病。因此，毕达哥拉斯也被认为是音乐疗法最早的创始人。

对人体来说，音乐是一种能够唤起并调节情绪和情感的强刺激，可产生心理和生理两方面作用。

在心理方面，音乐的艺术感染力可影响人的情绪和行为，以情导理，调摄情志，恢复心理平衡；在生理方面，音乐可调节心率、心率变异度、血压和呼吸频率等，起到镇静、兴奋、镇痛、降压等作用。

心血管病试试听音乐

音乐疗法作为一种非药物治疗方式，可以辅助治疗很多疾病。在心血管领域，音乐疗法对高血压、冠心病、心脏手术前后，以及心血管疾病合并精神障碍等方面，都有一定疗效。

高血压 研究发现，聆听舒缓的音乐可以降低高血压患者的心率、血压和呼吸频率。我国学者发现，聆听《梅花三弄》和《渔舟唱晚》两首乐曲早晚各一次，每次30分钟，音量20至40分贝，可以辅助控制血压，并且改善患者负面情绪。

冠心病 研究表明，音乐可改变冠心病患者基因表达通路，减缓压力，减轻心理应激，还能改善冠心病患者的焦虑、疼痛和睡眠质量。

心脏手术前后 多项研究对心脏介入手术、心脏外科手术、人工起搏器置入术等手术患者，在术前和术后接受音乐疗法，可以减轻患者的焦虑情绪，减轻术后疼痛程度，提高术后适应性，减少并发症发生。

心血管疾病合并精神障碍 心血管疾病患者常常合并焦虑或者抑郁状态，这些精神障碍反过来也会加速心血管疾病恶化。研究发现，愉悦的音乐可刺激大脑分泌多巴胺，减轻心血管疾病患者的抑郁症状，也可以起到一定的缓解焦虑情绪的作用。

音乐能做的还有很多

音乐疗法不仅能辅助治疗心血管疾病，对心理疾病，如抑郁症；儿科疾病，如儿童孤独症；老年疾病，如脑梗死后遗症、阿尔茨海默病等都有一定治疗作用。

不过，音乐疗法不是单纯地聆听音乐，而是需要科学、系统地运用音乐的特质对人体产生影响。因此，治疗过程需要专业的音乐治疗师进行引导。另外，音乐风格也可能影响疗效，比如音乐的流派、器乐、节奏、响度、频率和时长等，都需要音乐治疗师加以筛选和运用。

文/刘健（北京大学人民医院）