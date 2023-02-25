“新冠后咳嗽”怎么破？多位专家撰写《共识》给出指导和建议

咳嗽是新型冠状病毒感染后的最常见症状，部分患者甚至发展为持续性咳嗽，严重影响人们生活质量。

记者24日获悉，由中华医学会呼吸病学分会哮喘学组与国家呼吸医学中心联合组织牵头，由中国工程院院士、广州医科大学附属第一医院钟南山担任总顾问，多位知名专家共同讨论撰写的《新型冠状病毒感染咳嗽的诊断与治疗专家共识》(下称：《共识》)正式发布。

该《共识》从新型冠状病毒感染的流行病学与发病机制、临床表现、诊断与鉴别诊断、治疗和展望等多方面给出了指导和建议。

作为《共识》牵头人之一，浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科主任沈华浩教授24日在线接受采访时表示：“奥密克戎变异株感染后急性咳嗽的发生率比较高，即使在轻症患者中也可达到57.5%到85%。部分患者在转阴后，咳嗽仍然长期持续，生活和健康受到严重影响。我们希望能够借助《共识》的发布提升广大医务人员对于新冠病毒感染咳嗽的重视程度，同时就‘新冠后咳嗽’这一困扰社会大众的健康问题，给出科学理性的分析和规范化的用药指导，尽量避免滥用药、不用药甚至过度用药情况的发生，减轻症状、减少疾病迁延，避免后遗症的发生，切实帮助到社会和广大患者。”

沈华浩教授介绍，新冠病毒感染咳嗽的机制与普通病毒感染咳嗽的机制有类似之处，但也存在其特异性。新冠病毒感染咳嗽的发病机制核心为气道炎症；同时，新冠病毒感染可导致气道黏液分泌增加，形成较多痰液，成为新冠病毒感染急性咳嗽产生的一个重要诱因。

有数据表明，新冠感染咳嗽持续时间平均约2周，部分患者咳嗽甚至可持续数周或数月。新冠病毒感染2到3个月后，仍不少患者仍有咳嗽症状，感染1年后亦有患者存在咳嗽症状。对此，沈华浩教授介绍道：“新冠病毒感染后咳嗽根据病程可分为急性咳嗽、亚急性咳嗽、慢性咳嗽。新冠病毒感染会造成局部的黏膜损伤，有些病人修复能力较差，就会迁延不愈，形成慢性炎症，尤其是哮喘、过敏性鼻炎、慢阻肺病患者，咳嗽症状就会加重。”

对于患有慢阻肺病、哮喘、支气管扩张症等呼吸系统基础疾病的患者，新冠病毒感染可能导致咳嗽症状的进一步加重。因此，新冠感染后的咳嗽症状不容小觑。

新冠病毒咳嗽如何治疗？沈华浩教授告诉记者，主要包括镇咳、祛痰、抗病毒治疗、抗菌治疗、抗炎治疗、中医中药治疗等。谈及抗炎治疗的重要性，这位专家强调：“此‘炎’非彼‘炎’，需要注意区分。通常‘炎症’指细菌、真菌感染的炎症，一般使用抗生素。而新冠病毒引起的‘炎症’指的是气道表面粘膜损伤的非特异性炎症，建议使用小剂量激素治疗，如吸入激素，不推荐常规使用抗生素。”

他说，急性咳嗽迁延不愈，3到8周可认为是亚急性咳嗽，8周以上就是慢性咳嗽，对于这些长期不愈的咳嗽患者，可进行相关检查，如发现嗜酸粒细胞炎症或气道高反应性，建议使用吸入激素治疗。

沈华浩教授指出，奥密克戎变异株感染咳嗽急性期与亚急性期以对症治疗为主，根据咳嗽性质选用镇咳药物或祛痰药物治疗。但需要特别注意的是，有脑出血、脑血栓、血管瘤病史、高血压病史以及咳嗽晕厥病史等患者应尽早加用镇咳药物，避免用力咳嗽造成并发症的产生。他直言，抗菌药物对新冠病毒感染咳嗽治疗无效，仅少数合并细菌感染或非典型病原体感染者，需进行抗菌药物治疗。

采访中，记者了解到，《共识》指出，生活中应避免吸烟，远离刺激性气味，保持空气湿度，可以通过服用蜂蜜、多饮温水和含服润喉制剂等来缓解咳嗽症状。(记者 陈静)