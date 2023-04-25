全国儿童预防接种日：这份疫苗接种攻略 请家长收藏

4月25日是全国儿童预防接种日。接种疫苗是预防控制传染病的有效手段，疫苗的发明和预防接种是人类公共卫生的重要成就。

郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）儿童保健科主任医师陈社菊介绍，当细菌、病毒等病原微生物侵入人体时，身体就会产生一种抵抗这种病原微生物的物质，这种物质叫做抗体。疫苗是将病原微生物及其代谢产物，通过人工减毒、灭活或基因重组等方法制成的用于预防传染病的制剂。

陈社菊表示，婴幼儿可以从母体获得一定的抗体，但随着年龄的增长，抗体逐渐减弱或消失。为提高儿童抵抗传染病的能力，需要按照程序进行预防接种，使孩子自身产生抵抗力以预防传染病的发生，保护儿童的身体健康。

接种疫苗前，要避免儿童空腹、劳累，接种当天应穿宽松的衣服，以方便接种。接种疫苗时，要如实向接种医务人员告知儿童健康情况和接种禁忌。接种疫苗后，在现场留观30分钟，确认没有异常才能离开。保持注射部位干净卫生，注意休息，健康饮食，避免吃辛辣刺激容易过敏的食物，避免过度运动和劳累。注意观察儿童健康状况，如有不适，及时咨询医务人员或医院就诊。

那么，儿童在什么情况下不适合接种疫苗呢？陈社菊说，儿童对某种疫苗严重过敏，或接种后发生过严重过敏反应，禁止接种同种疫苗。患有自身免疫性疾病、恶性肿瘤、免疫缺陷等疾病的儿童，不接种疫苗。处于急性疾病期或慢性疾病急性发作期的儿童，暂缓接种。处于特殊健康状态的儿童，经过专业医学评估，病情稳定后，按规定程序进行补种。（视频制作：实习生杨依莎）