如何预防下一次传染病大流行

编者按 《青年科技π》是科技日报社新推出的一档中外青年科学家对话节目。该节目邀请来自世界各地的青年科研人员就热点科技类话题进行讨论，旨在增进全球青年之间的理解，携手共建美好地球家园。

在今年的世界免疫周（4月24日至30日）期间，我们邀请来自不同领域的4位中外嘉宾就如何预防下一次传染病大流行进行了探讨，内容涉及疫苗研发、中医如何预防传染病、国际科研合作和个人防护指南等方面。

纵观历史，人类与传染病的斗争从未停止。近几年的新冠疫情再次让人们意识到人类在大流行面前是多么脆弱。

自2009年以来，世界卫生组织宣布了6起国际关注的突发公共卫生事件，除新冠疫情外，还有2009年的甲流、2014年的脊髓灰质炎和埃博拉、2016年的寨卡，以及2019年的另一起埃博拉疫情。

为何大流行越来越多？

“导致大流行发生的因素有很多，如气候变化、全球化等。特别是对于许多新发传染病而言，人类与野生动物之间的接触越来越多，导致病原体从动物传染到人身上的可能性越来越大。”清华大学医学院博士研究生雷雨晴解释道。

印尼Etana生物技术公司研发部负责人蔡金光说，缺乏准备也是疫情发展为大流行的一个重要原因，政府、卫生部门和社区之间如果没有良好的协作，那么疫情很容易演变为大流行。

如何做好应对准备？

大流行暴发时，疫苗在保障公共卫生安全方面发挥着重要作用。雷雨晴表示，目前，科学家们的目标是研发通用疫苗，例如，针对新冠病毒研发泛变种疫苗甚至是泛冠状病毒疫苗，以保护人们免受各种病毒变异株的影响。

智利天主教大学分子遗传学和微生物学教授苏珊·布埃诺也认为，疫苗是预防传染病最有效、最经济的方法。她强调，加强各国的研究能力，迅速研发出能对抗新病原体的疫苗并提高疫苗生产和临床试验能力非常重要。

蔡金光表示，促进学术、商业、政府之间的伙伴关系也至关重要。通过这一伙伴关系，公共和私营部门可共同努力，促进疫苗的合作研究和开发。

针对中医如何帮助预防传染病大流行，前伊朗国家篮球队特聘随队医生祁营洲表示，过去3年，在全球许多国家暴发新冠疫情之际，中国中医药救援物资为世界各地新冠患者的治疗提供了很大帮助。

在解释中医的治病原理时，他认为中医治疗更注重改善患者身体内部的整体环境，从而增强患者自身抵抗疾病的能力。比如说，当一个房间出现了很多害虫，中医的治疗不是一味去寻找害虫，更多的是要想办法改善房间的整体卫生条件。

如何加强国际合作？

“新冠大流行表明，无论是在基础科学还是临床研究方面，世界各地科学家之间的合作对识别病毒和研发疫苗非常关键，而科学合作的重要内容之一是充分分享科研成果和知识。”苏珊说。

雷雨晴也表示，合作对科学研究的进步至关重要。目前中国青年已经有许多机会参与国际研讨会，希望大学、科研机构和政府为青年人提供更多参与国际科技合作和交流的机会。

从全球看，高低收入国家疫苗分配不均的现象仍存在。对于如何改善这一问题，蔡金光提出几点建议，包括增强全球疫苗生产能力，改善供应链，以及支持不同国家企业间的技术和知识转让。

个人怎样做好防护？

养成健康的生活方式——饮食有节、起居有常、适量锻炼、心情舒畅，是减少包括传染病在内的各类疾病发病率的关键，祁营洲从中医角度给出了建议。

此外，他还提到，中医和西医理论都认为，在传染病发生时，切断传染源非常重要。因此，需要在大流行早期采取适当的隔离措施。

雷雨晴表示，青年人在疫情发生时，尤其要警惕社交媒体上的虚假或误导性信息。

苏珊呼吁更多青年人加入科研事业，更好地了解传染病、公共卫生以及疫苗研发等方面的内容，共同为应对全人类面临的挑战作出贡献。