直播预告：早防早治 呵护肝胆

肝胆肿瘤是发生在肝脏的肿瘤性病变的统称，不可切除率高，预后不佳，疾病负担重。特别是晚期的肝胆肿瘤，由于引起胆道的阻塞、继发的胰腺炎而增加治疗难度。

4月16日16:00，浙江大学医学院附属邵逸夫钱塘院区院长助理、肝胆胰外科主任医师梁霄将做客“人民好医生”客户端，围绕肝胆肿瘤相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

梁霄，教授，博士生导师，浙江大学医学院附属邵逸夫钱塘院区院长助理、肝胆胰外科主任医师，浙江大学医学院附属邵逸夫医院日间手术中心主任，浙江省医学会微创外科学分会候任主委，浙江省微创保健中心副主任，浙江省微创技术质控中心常务副主任，浙江大学微创外科研究所副所长，中国医师协会外科医师分会专业信息传播和医学教育工作委员会副主委，中国医师协会胆道外科医师委员会委员，中华医学会外科学分会脾脏及门脉高压症学组委员，浙江省医学会加速康复外科分会副主委。

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