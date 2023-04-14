全国各省份“癌症高发地图”来了（健康直通车·关注肿瘤防治 ①）

2016年中国31个省（自治区、直辖市）15种主要恶性肿瘤发病例数顺位（图中数字代表各癌种在对应省份的发病例数顺位）。

图片来源：中华肿瘤杂志

消化道肿瘤早期往往“悄无声息”，缺乏特异性症状。专家建议，40岁以上人群至少要做一次消化道肿瘤筛查，医生会根据检查结果全程管理和制定个体化诊疗方案。

徐 骏作（新华社发）

2023年4月15至21日是第29个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周的主题是“癌症防治 全面行动——全人群 全周期 全社会”。本报健康版今起推出关注肿瘤防治系列报道，敬请关注。

鼻咽癌在广东、广西较为高发；甲状腺癌在天津、浙江高发；前列腺癌在经济较发达地区高发……近日，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院在《中华肿瘤杂志》上公布了我国最新的恶性肿瘤流行数据，并首次公布了各省份主要癌谱流行情况。当前我国恶性肿瘤流行情况如何？各地癌症高发类型有哪些不同？常见的癌症有哪些？有关专家给出了解答。

肺癌位居我国恶性肿瘤发病首位

由于全国数据收集、整理和核查等需要时间，癌症数据报告通常有一定延后。截至2019年8月31日，国家癌症中心共收到全国31个省（自治区、直辖市）682个登记处提交的2016年肿瘤登记资料，其中地级及以上城市251个，县和县级市431个，以估计2016年中国恶性肿瘤流行特征。最终，《2016年中国恶性肿瘤流行情况分析》（以下简称“报告”）纳入487个符合数据质控标准的登记处，共覆盖人口3.8亿人，其中城市人口1.92亿人、农村人口1.88亿人。

报告显示，从发病例数看，肺癌位居我国恶性肿瘤发病首位，2016年，我国肺癌新发病例约82.81万，是排名第2位的结直肠癌（40.8万例）的2倍。胃癌、肝癌、女性乳腺癌分别位列第3—5名，发病率均超过30万例。前5位恶性肿瘤发病约占全部新发病例的57.27%。排在第6—10位的为食管癌、甲状腺癌、子宫颈癌、脑肿瘤、胰腺癌，发病数均超10万例。消化道肿瘤如食管癌、胃癌和肝癌尽管当前仍然处于较高的发病率水平，但是已经显示出快速下降的趋势。

从数据统计来看，各省份主要流行的癌症有一定差异。在全国31个省（自治区、直辖市）中，肺癌发病例数在除西藏自治区、甘肃省和青海省外的其他地区均位居首位；鼻咽癌在全国恶性肿瘤发病顺位中位居第20位，但在广东省、广西壮族自治区、海南省、江西省、贵州省均位居前10位；甲状腺癌在全国发病位居第7位，但在天津市、浙江省、新疆维吾尔自治区上升为第2位；食管癌在北京市、天津市、上海市、广东省的发病例数相对较低，位居第15位左右；前列腺癌高发于社会经济发展程度较高的地区，如北京市、上海市、江苏省、浙江省等。

城乡的癌谱结构也存在明显的差异，表现为城市地区以乳腺癌、结直肠癌等恶性肿瘤高发，农村地区以食管癌、胃癌、肝癌等消化系统肿瘤高发。报告指出，我国当前癌谱结构是发达国家癌谱和发展中国家癌谱并存的局面。在相对发达的地区，以肺癌、结直肠癌、乳腺癌、甲状腺癌和前列腺癌高发为主，但在社会经济相对落后的地区，仍然呈现消化道肿瘤如胃癌、食管癌和肝癌等恶性肿瘤高发，同时伴有结直肠癌、乳腺癌等位居前列的情况。

吸烟是肺癌的主要风险因素

“肺癌不仅在我国位居恶性肿瘤发病和死亡的首位，也是全世界发病率最高、死亡率最高的癌症之一。”首都医科大学附属北京胸科医院肿瘤一科主任医师刘喆说，“肺是一个相对开放的器官，是人体与外界交流的一个‘窗口’，因此受外界有害物质因素的影响较大。”

“肺癌的致病因素比较复杂，吸烟是肺癌的主要风险因素，因肺癌死亡的患者中80%以上是由吸烟或被动吸烟引起的。我们常说3个‘20’很重要——吸烟20年以上者，20岁以前开始吸烟者以及每天吸烟20支以上者，只要达到以上3条中任何一条，就很容易患肺癌。”刘喆说，临床上将每天吸烟支数乘上吸烟年数称为肺癌的吸烟指数，假如一个人每天平均吸烟20支，且已有20年吸烟史，那么这个人的吸烟指数就是400。如果一个人的吸烟指数大于400，则其患肺癌的概率为不吸烟者的7—20倍，换言之，吸烟指数大于400的人群属于患肺癌的高危人群。

国家卫健委发布的《中国吸烟危害健康报告2020》显示，2007—2017年全球15岁以上人群吸烟率降至19.2%，但2018年中国15岁以上人群吸烟率为26.6%，其中男性吸烟率超过50.5%。

“研究发现，戒烟越早，健康获益越大，寿命延长越多。”刘喆说，戒烟5年者比一般吸烟者（每天1包）的肺癌死亡率下降，或接近于不吸烟者的死亡率。戒烟10年者肺癌的发生率降至非吸烟者的平均水平，因此控烟和戒烟是预防肺癌最有效和主动的方式之一。

刘喆介绍，氡气体暴露是肺癌的第二大风险因素，也是世界卫生组织公布的主要致癌物质之一。此外，肺癌的风险因素还包括：家族史和遗传因素，长期接触二手烟、石棉、某些特殊金属（如砷、铬、镉等）、某些有机物质、辐射、空气污染、厨房油烟、汽车尾气等。

“预防肺癌，也要关注身边的空气质量。”刘喆说，建议大家关注每日的空气质量播报。例如，在空气污染严重的天气里要减少户外滞留时间，出行要佩戴颗粒物防护口罩。同时，也要倍加关注室内污染，做好家庭绿色装修，注意室内通风换气，可选用室内空气净化装置，有效吸附室内的有害颗粒物，减轻污染，改善心肺功能，促进健康。

各省份高发癌种为何不同

“我国幅员辽阔，各地在气候、环境、饮食习惯、生活方式等方面存在较大差异，因此不同地区有不同的高发癌种。”刘喆说，例如胃癌发病率在甘肃省和青海省恶性肿瘤中排首位，“除遗传因素外，胃癌及食管癌的发生主要与饮食习惯有关，比如暴饮暴食、食物较硬、生冷饮食、辛辣刺激类食物、腌制类食物等，容易刺激胃黏膜或食管黏膜，导致上皮细胞发生不可逆的突变，最终发展为癌症。”

在社会经济发展程度较高的地区，如北京市、上海市、江苏省、浙江省等，结直肠癌、前列腺癌相对高发。“结直肠癌、前列腺癌也被称为‘富癌’，它们在欧美国家较为高发。”刘喆说，随着生活条件的改善，部分地区居民的饮食结构逐渐偏向于高脂饮食、高能量饮食，这样容易导致结直肠癌、前列腺癌等癌症高发，尤其在经济条件比较好的地区，其发病顺位就会相对靠前。

不同性别癌症发病率存在一定差异。报告指出，男性发病首位为肺癌，其次为肝癌、胃癌、结直肠癌和食管癌等；女性发病首位为乳腺癌，其次为肺癌、结直肠癌、甲状腺癌和胃癌等。近10年来，女性人群甲状腺癌的发病每年增幅超过20%，可能与当前恶性肿瘤诊疗水平和居民健康意识提高有关。但是，甲状腺癌的死亡率在过去10年来维持较低的增幅，每年增幅约1.6%，说明当前的发病增加可能与过度诊断有关。

“甲状腺癌大多发展缓慢且预后良好，因此被称为‘懒癌’。”刘喆介绍，但仍有小部分恶化程度高的分型不容易被精准识别，在避免过度治疗的同时，也建议查出甲状腺癌的患者多咨询正规大医院的专科医师，遵医嘱选择恰当的治疗方式。

“对于女性群体来说，除了定期体检，不乱用外源性雌激素，还要注意保持平和愉悦的心情。”刘喆强调，乳腺癌、甲状腺癌等女性高发的肿瘤与不良情绪有关，预防癌症首先需要在平时保持愉悦的心情、平和的心态，不能经常抑郁或生气，同时注意锻炼身体，增强自身免疫力。

“世界卫生组织提出，1/3的癌症完全可以预防；1/3的癌症可以通过早期发现得到根治；1/3的癌症可以运用现有的医疗措施延长生命、减轻痛苦、改善生活质量。”刘喆说，“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡可以有效降低癌症的发生。如果我们能保持健康的生活方式，坚持定期体检，及时处理好癌前病变，很多恶性肿瘤是可防可控的。”