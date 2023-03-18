直播预告：专家教您如何科学防治肿瘤

肿瘤是机体细胞异常增生在身体局部形成的肿块，常常威胁着人类的健康，如何预防肿瘤的发生？生活中需要注意哪些细节？

3月18日11：00至12：00，北京大学肿瘤医院肝胆胰外二科主任郝纯毅做客“人民好医生”客户端直播间，就“科学防治肿瘤”的相关知识进行科普，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

郝纯毅，北京大学肿瘤医院国际合作部主任，大外科常务副主任，北京大学肿瘤医院软组织和腹膜后肿瘤中心主任，肝胆胰外二病区主任，英国卡迪夫大学名誉教授，中国医促会软组织肿瘤专家委员会主任委员，中国临床肿瘤学会“CSCO胃肠神经内分泌瘤专家委员会”副主任委员，中国肿瘤微创治疗技术创新战略联盟副主任委员，中华医学会外科学分会胰腺学组委员，中国医促会肝癌专家委员会秘书长，中国临床肿瘤学会常务理事，中国国际医学交流与促进会常务理事，享受国务院特殊津贴专家。

如何收看直播：

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