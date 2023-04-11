挖鼻孔看似无害，实则暗藏诸多隐患

近日，外媒报道，过度挖鼻孔或造成细菌性脑膜炎等疾病。此前，也有媒体报道，深圳一名8岁男童平时喜欢挖鼻孔，有时候会挖得流鼻血。一开始家里人没有太在意，后来才发现孩子鼻腔里长了一个包，还发起了高烧，最终，孩子被确诊为细菌性脑膜炎。究其原因，竟是孩子经常挖鼻孔所致。

挖鼻孔为何会导致细菌性脑膜炎？鼻部不适究竟该如何科学处理？对此，科技日报记者采访了有关专家。

可能诱发多种疾病

首都医科大学附属北京朝阳医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师张娟介绍，人们平常所说的鼻孔也叫鼻腔，位于颅底与口腔顶之间，是由骨和软骨围成的腔隙，被纵行的鼻中隔分为左右两侧，内面覆有黏膜。

鼻腔与外界相通，外界的空气通过鼻腔吸入肺部；可以过滤空气中的一部分病毒、细菌、灰尘等，借助鼻腔黏膜表面的纤毛摆动，还能将进入鼻腔的病毒、细菌等排出体外。

很多人感觉鼻腔有异物时，喜欢用手去挖，尤其是当异物不容易出来时，会更加用力，直到把异物挖出来才肯作罢。还有一些人，挖鼻孔对他们来说早已成为一种习惯，即使鼻腔没有异物，也会不由自主地时不时戳几下。

张娟指出，挖鼻孔的行为看似无害，实则潜藏着很多隐患。首先是容易损伤鼻毛。经常挖鼻孔，会导致鼻毛脱落，或者使鼻毛的毛囊发炎，降低鼻毛对灰尘和细菌的阻挡作用，使鼻腔的防御能力降低，空气中的灰尘和病毒容易趁机入侵。

其次挖鼻孔可能造成创伤性鼻出血。鼻黏膜具有丰富的毛细血管，手指频繁、用力地抠挖鼻孔，很容易使鼻黏膜受损，导致出血。尤其在春秋季节，气候相对干燥，鼻黏膜的毛细血管比较脆弱，挖鼻孔更容易导致鼻腔出血。

除此之外，由于耳鼻咽喉联通，经常挖鼻孔还容易诱发鼻窦炎、中耳炎、咽炎等。

“更为严重的是，鼻子位于由鼻根部与两侧嘴角连线形成‘面部危险三角区’，这个部位的静脉血管没有静脉瓣，而且与大脑内部的血管相通，当‘面部危险三角区’出现感染时，容易让病毒、细菌等通过静脉回流波及大脑，造成细菌性脑膜炎等颅内感染，或在静脉形成血栓，影响正常的静脉血液回流，诱发海绵窦血栓性静脉炎，轻则发烧、头痛，严重时会诱发休克、意识障碍，出现永久性的神经损伤，甚至死亡。”张娟说。

需科学清理鼻腔异物

那么该如何正确清理鼻腔异物呢？

张娟说，首先我们需要明确，鼻腔里普通的分泌物本身不需要天天清理，因为鼻毛自身有一定自洁能力。如果确实需要清洗，建议用专门的生理盐水鼻腔冲洗器清洗鼻腔。如果鼻部出现炎症，导致分泌物大量增加，建议尽早去医院就诊。

张娟提醒，除了挖鼻孔的行为，其实日常生活中还有一个与鼻子有关的常见动作——擤鼻涕也暗藏危机。

“这个动作做不对，有可能损伤鼻腔和耳朵！”张娟说，不建议同时擤两个鼻孔的鼻涕，因为这样容易增加鼻腔的气压，导致鼻涕经咽鼓管倒流入中耳，病原体繁殖引发感染性中耳炎。

“尤其是鼻炎患者，不正确的擤鼻涕方式会增加患中耳炎的几率。”张娟建议，擤鼻涕时，可以轻轻按压一侧鼻孔，使对侧鼻孔的鼻涕排出体外。

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为什么有些人热衷挖鼻孔

人类最早有记录的挖鼻史，出现在公元前4000年。在古埃及的壁画上，可以看到挖鼻孔的画面。

为什么从古至今，人们对挖鼻孔这件事就情有独钟？

对此，中国科普作家协会会员、高级心理教师曹大刚认为，这可能与挖鼻孔会给人带来一种生理和心理的愉悦以及满足情绪有关。

很多人总结挖鼻孔的感受是“一时挖一时爽，一直挖一直爽”。“从生理学上讲，鼻腔作为我们的呼吸通路，非常怕堵，当鼻腔内有异物时，会让正常呼吸受到一定影响，心理上也会产生一种不安全感。挖鼻孔的行为，不但可以让人感觉呼吸畅通，而且还能让身心感到愉悦和满足。这是因为鼻腔黏膜下分布着非常丰富的血管神经，挖鼻孔的动作只要不是太过用力，就会让人感觉像是手指在爱抚鼻腔一般，这类似于挠痒痒会让人感到舒适。”曹大刚解释。

“但有些人会控制不住地挖鼻孔，这可能是焦虑状态下出现的一种强迫性行为。”曹大刚说，出现这样的行为，可能是因为人们无法应对当下或未来将要发生的事件，导致内心出现了焦虑情绪，因而采取这样的行为进行逃避。

“出现这种情况应及时进行自我调整，必要时可以寻求心理医生帮助。”他表示。