7种情形可不戴口罩 联防联控机制发布最新佩戴口罩指引

人民网北京4月12日电 （记者乔业琼）据国家疾控局微信公众号消息，为进一步做好新型冠状病毒感染疫情防控工作，指导公众科学佩戴口罩，国务院联防联控机制疫情防控组制定了《预防新型冠状病毒感染公众佩戴口罩指引（2023年4月版）》（以下简称《指引》）。

《指引》指出，可不佩戴口罩的常见情形或场景包括：露天广场、公园等室外场所；人员相对固定的室内工作场所和会议室等；参加人员来源较广、流动性较强但有明确核酸检测或抗原检测、健康监测等防控要求的大型会议或活动举办时；对于定期开展核酸检测或抗原检测、健康监测等的特定人员，如庆典活动演职人员、仪仗队队员等，在参加大型活动时；进行运动的人员，佩戴口罩可能导致呼吸困难时；3岁及以下婴幼儿；学校师生在校期间。

应佩戴口罩的情形或场景包括：新型冠状病毒抗原或核酸检测阳性期间；出现发热、咽痛、咳嗽、流涕、肌肉酸痛、乏力等疑似新型冠状病毒感染症状期间；生活、工作或学习的社区、学校发生聚集性疫情时；前往医疗机构就诊、陪诊、陪护、探视时；外来人员进入养老机构、社会福利机构等脆弱人群集中场所时；养老机构、社会福利机构及托幼机构、学校、校外培训机构等重点机构医护、餐饮、保洁、保安等公共服务人员工作期间。

建议佩戴口罩的情形或场景包括：乘坐飞机、火车、长途车、轮船、地铁、公交车等公共交通工具时；进入超市、影剧院、客运场站等环境密闭、人员密集场所时；老年人、慢性基础疾病患者、孕妇等前往室内公共场所时；参加人员来源较广、流动性较强且没有核酸检测或抗原检测、健康监测等防控要求的大型会议或活动举办时。

在口罩选择方面，《指引》要求，新型冠状病毒感染者和疑似感染者建议佩戴N95或KN95颗粒物防护口罩或以上级别的口罩（无呼吸阀），其他人员建议佩戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

对于《指引》的相关内容，国家疾控局进行了解读问答。其中提到，最新印发《指引》的主要修订考虑包括：一是考虑当前疫情形势和新型冠状病毒危害变化，优化调整佩戴口罩建议，进一步减少了应佩戴口罩的情形或场景，在保证防控效果的基础上，尽量减少对公众生产生活的影响。二是重点定位于公众佩戴口罩的指导，对与公众生活、工作、学习等密切相关的常见情形和场景，提出应佩戴口罩、建议佩戴口罩、可不佩戴口罩的分类建议。三是坚持动态优化调整的原则，《指引》将根据疫情形势变化和防控需要进行修订完善。各地各部门可根据本地和行业实际，结合疫情情况，参照本口罩指引制定本地和本行业的口罩指引。