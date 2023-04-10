药品说明书密密麻麻？让“适老化”离老年人更近一点

“药品说明书上的字实在太小了！”今年72岁的王阿姨说，自己去药店买药，忘了药师叮嘱的用药量，只好让女儿帮忙看药品说明书，可女儿看不懂“专业”的用法用量表述，只得再跑一趟药店去问。

字小如蚁、用词生僻、化学公式和专业术语让人云里雾里……提起药品说明书，很多老年人都感到头疼。

如何让“费眼”又“专业”的药品说明书更“适老”？相关适老化改革目前仍面临哪些难题？业内专家表示，药品说明书不能忽视规范性与安全性，但同时也要考虑实用性。化解这道难题，需要政府、企业和社会各方共同努力推进，让老年人既能“看清”，也能“看懂”，切实保障用药安全。

药品说明书“看不清”“看不懂”

“眼下的药品说明书，一张纸密密麻麻的正反面，老年人戴上老花镜也不一定看得清楚。建议积极适应老年社会需求，适时对药品说明书进行改进。”近日，有网友在“人民网领导留言板”上留言，建议在适老化进程中对药品说明书进行改造。

网友在人民网“领导留言板”留言

数据显示，截至2022年底，全国60岁及以上人口约2.8亿，占全国人口的19.8%。随着老龄化进程日益加快，适老化改造成为近年来国家大力推动的一项工作。

2020年7月，民政部、国家发改委等9部门联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》；2020年11月，国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知；2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等，对于推动各地改善老年人居家生活服务质量、推进移动互联网应用（APP）适老化改造、开发适老化技术和产品、培育智慧养老新业态等提出了明确要求。

随着各项政策举措不断落地，我国适老化服务改造取得积极进展。但是，与我国的老龄化现状以及庞大的适老服务需求相比，仍存在很大发展空间。特别是在健康服务领域，药品说明书“看不清”“看不懂”，也是民众尤其是老年人普遍反映的问题。

一根牙线棒的回弯处能够容纳20多个字。人民网记者杨迪摄

记者查找常用的几种药品发现，普通的药品说明书，一根牙线棒的回弯处能够容纳20多个字。处方药说明书往往字号更小，容纳的字数更多。并且处方药的用法用量需要考虑患者年龄、体重、病因、用药禁忌等多重因素，若没有医生或者药师指导，普通人是难以判断如何服用的。

尽管按照规定，患者应在医生/药师的监护指导下购买、使用处方药，然而一些常用的降压和消炎镇痛等药品，当老年人想要通过说明书了解更多信息时，上面密密麻麻、专业生僻的文字，显然会带来诸多不便。

此外，许多非处方药品的说明书上写着顿服、孕妇慎用、儿童酌减等不甚明确的词汇。顿服是什么意思？慎用要怎么慎？酌减是如何减法？普遍人也很难理解。

“药品说明书看似是老百姓日常生活中司空见惯的小问题，实则是关乎老百姓切身利益和生命健康安全的大问题。”西安交通大学第二附属医院主任药师张抗怀表示，只有把药品说明书的适老化改造落到实处，满足老年人的现实需求，才能将改造改到老年人的心坎里。

专家：让药品说明书更“智慧”

既然老年人在使用药品说明书方面存在诸多不便，为何把说明书文字放大些、专业表述“通俗”些，迟迟不能实现？

对此，记者专门致电东北制药集团沈阳第一制药有限公司，就相关问题咨询了质量部门的工作人员。该工作人员表示，药品说明书内容是经过国家药监部门审核批准的，药企不能随意更改。另外，现行规定对药品说明书的字体和字号都没有特别清晰的规定。

“药品说明书除介绍药品信息，还具有法律效力。”张抗怀告诉记者，国家对于药品说明书印制有严格标准，说明书须注明的内容越来越多、专业性越来越强。再小的包装也需要有说明书，为了容纳更多内容，节约成本，一些药企只能不断缩小字号。药品说明书纸张小、字体小，看似该有的信息一样不少，实际上可读性可视性极差。

其实，药品说明书也不是完全不能改。《药品管理法》第四十九条规定：“药品标签、说明书中的文字应当清晰，生产日期、有效期等事项应当显著标注，容易辨识。”其中并没有对字体和字号作出明确规定。

“如果改的只是内容当中字体加黑、字号加大或者加下划线等，企业在年报当中报告就行了，不需要经过批准。”江苏省药品监督管理局连云港检查分局局长王惠明在接受央视采访时曾表示。

既然主动权握在药企手里，为何药企不愿意改？

对此，张抗怀表示，当前多数药品说明书的大小已经和自动化设备匹配完好，如果字号放大，可能会影响整个纸张的大小，进而影响药品说明书的折叠方式以及药盒的大小，重新修改和调试设备会是一笔庞大支出。

“如果重新设计说明书内容，纸张的选择、流水线的改造、成本的增加等都需要在各方达成一致的基础上，稳妥、积极地推进，这在一定程度上增加了适老化改造的难度。”他说。

张抗怀建议，生产企业可以通过将用法、用量字号加大，对描述适用症、服用方法、不良反应的文字加下划线或者加粗字体等方式，对药品说明书适当改进。

业内专家表示，药品说明书能够看清只是第一步，更要让老年人能够理解其中的内容。在此基础上，可以进一步拓宽信息服务内涵，让药品说明书更“智慧”。如针对视力不好的老年人增加二维码语音播报功能，或将药品重要信息制作成通俗易懂的短视频等，切实减少老年患者阅读药品说明书的障碍。

适老化改造，仍需多方共同努力

推动药品说明书的适老化改造，已经受到社会各界的普遍重视，近年来的全国两会就有代表委员提出了相关建议。

2022年10月，国家药监局在答复十三届全国人大五次会议第2748号建议时表示，为规范药品说明书和标签，《药品说明书和标签管理规定》明确药品说明书和标签的文字表述、文字形式、药品安全性、有效性的重要科学数据、结论和信息等内容，明确药品说明书和标签中的文字应当清晰易辨，标识应当清楚醒目。同时根据非处方药的特点，明确非处方药说明书应当使用容易理解的文字表述，以便患者自行判断、选择和使用。

此外，国家药监局正在研究开展对批准上市药品的说明书在网站进行公开的相关工作，进一步探索推广电子说明书在患者用药过程中的应用，鼓励企业推出电子说明书，通过语音播报等途径减少老年患者在阅读说明书过程中遇到的障碍。

在一些地方，政府部门已经用实际行动来推动药品说明书的适老化改造。

2020年6月，陕西省药监局出台意见，鼓励全省药品生产企业在药品包装标签上加印说明书二维码，患者可扫码获取电子版说明书，并根据需要自行调整说明书的文字大小。

被称作“中华药港”的江苏省连云港市，自2022年起在当地药企开展部分药品说明书“适老化”改造试点，对说明书中用法、用量等内容的字号放大，对描述适用症、不良反应的文字加下划线或加粗字体。同时，在39家零售药店设立服务台，配置打印机用于提供放大版说明书，方便老年人阅读。

眼下，全国各地都在围绕适老化服务不断改进办事流程、优化居家生活场景。同样，在推进药品说明书适老化改造方面，也需要各级政府部门、企业和全社会的共同配合、积极推动。让老人们再也不用担心“看不清”“看不懂”说明书，最大程度地帮助老年人便捷识读药品信息、保障用药安全。