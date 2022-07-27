直播预告：防治病毒性肝炎 实现早诊早治早阻断

病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的以肝脏病变为主的一种传染病，部分患者可能会进展成肝硬化和肝癌。为实现早诊、早治、早阻断，应提高公众自主筛查的积极性，加强对患者的随访管理。

7月28日“世界肝炎日”之际，中国科学院院士王福生、暨南大学疾病预防控制研究院院长梁晓峰、首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任医师贾继东，将于28日17：00-18：00做客“人民好医生”客户端，就“防治病毒性肝炎”相关话题与大家进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

王福生，解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任、博士生导师、全国著名传染病学教授，全军传染病研究所所长、专业技术少将。2015年当选中国科学院院士（生命科学和医学学部）、解放军总医院第五医学中心感染性疾病诊疗与研究中心主任，国家健康科普专家库第一批成员。

梁晓峰，医学硕士，主任医师，硕士生导师，暨南大学疾病预防控制研究院院长，中国疾病预防控制中心原副主任，中国疾控中心控烟办公室主任。2020年2月入选国家健康科普专家库。

贾继东，首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任医师，教授，博士生导师。2017年入选“北京学者”人才计划，享受国务院政府特殊津贴。中国医师协会消化医师分会肝病专业委员会主任委员、中国肝炎防治基金会理事。

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