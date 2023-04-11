世界帕金森病日：知“帕”不怕 正确认识帕金森病

每年的4月11日是世界帕金森病日。听到帕金森病也许你并不陌生，这个威胁老年人健康的“沉默杀手”，近年来逐渐有年轻化趋势。今天让我们一起来了解帕金森病，做到早期诊断、治疗，有效延缓病情进展，减轻帕金森病对个人和家庭带来的痛苦和负担。

天津市第一中心医院神经内科主任汪志云在接受人民网记者采访时介绍，帕金森病是一种常见的神经系统变性疾病，老年人多见，起病隐匿，进展缓慢。帕金森病的症状主要包括运动症状和非运动症状。运动症状可概括为“慢”“抖”“僵”“倒”。慢，通常患者会表现为日常精细动作不灵活，写字越来越小，行动越来越慢；抖，即静止性震颤，最典型的是手指搓丸样震颤；僵，即指肌强直，患者身体有僵硬感、紧绷感，会有颈肩、腰背疼痛；倒，即姿势平衡障碍，常出现在疾病中晚期，患者起立困难、容易失去平衡，甚至摔倒，出现步态前冲、步态冻结等。

“震颤是帕金森病最常见的症状，但震颤不等于就是帕金森病，帕金森病也不一定都有震颤。”汪志云表示，除运动症状外，帕金森病患者往往还有一些非运动症状，如嗅觉减退或丧失，肢体麻木、疼痛；夜间多梦并伴大声喊叫和肢体动作；便秘、多汗、排尿障碍；焦虑抑郁情绪，认知水平下降等。

哪些人群容易患帕金森病？汪志云说，帕金森病的高发人群有中老年人，长期接触农药、重金属物质的人群，以及有帕金森病家族病史的人群等。

汪志云提示，近年来，帕金森病的发病年龄有年轻化趋势。由于人们对帕金森病认识不够，造成很多患者未能在早期及时就诊和接受治疗，错过最佳治疗时机，导致病情加重。因此，正确鉴别帕金森病先兆症状，及时就诊非常重要。她还表示，目前认为帕金森病在临床诊断之前即存在一些非运动症状，主要表现为嗅觉减退、快动眼睡眠障碍、不宁腿综合症、便秘等。

“目前研究认为绿茶、咖啡因对预防帕金森病或有帮助；适当进行体育锻炼也是公认的延缓神经系统退行性疾病进展的一种方式；规律作息、保持心情舒畅；减少加工肉类摄入；避免长期接触农药、重金属等物质，都有助于预防帕金森病的发生。”汪志云说。（视频制作：实习生杨依莎）