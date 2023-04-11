什么样的手抖才是帕金森病？做不到这三个动作要警惕！

4月11日是世界帕金森日。提起帕金森病，不少人的第一反应都是“手抖”。经常手抖就是帕金森病？如何预防帕金森病？在本期《1分钟养生课》上，重庆市人民医院神经内科副主任医师郑永玲为广大网友讲解相关知识。

郑永玲表示，帕金森病导致的抖动属于静止性震颤，指的是在身体完全放松的情况下出现震颤，一侧肢体的震颤最早可能会表现在手指。

那么，什么样的手抖才是帕金森病？郑永玲表示，可以活动一侧肢体，做握拳或放拳的动作，另外一侧的手就可能会出现类似于数钞样或搓丸样的动作。这种震颤在随意运动时会减轻，睡眠时会消失，紧张时会加重。

郑永玲表示，有三种方法可以早期自测帕金森病。第一，手平举，前后翻转，以尽量快的速度；第二，手平举以后，握拳放拳，以尽量快的速度；第三，食指和拇指对指，以尽量快的速度，如不能顺利完成三个动作就需要警惕。

最后，郑永玲推荐一套“帕金森活力操”。十指相扣护心脏，宽心顺气扣膻中，拍击极泉通经络，拍打中府防心绞，曲泽内关防胸痛，对捶大陵治心痛，撞击鱼际强心脏，拳击劳宫清心火，拍心包经解心郁。

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