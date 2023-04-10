2023年《职业病防治法》宣传周活动将开启

人民网北京4月10日电 （记者孙红丽）为切实保障广大劳动者职业健康权益，国家卫生健康委、民政部等六部门近日联合印发《关于开展2023年<职业病防治法>宣传周活动的通知》（以下简称《通知》），提出以宣传落实《职业病防治法》和《国家职业病防治规划（2021-2025年）》为主要内容，普及职业病防治和职业健康知识，进一步推动落实用人单位、政府有关部门和劳动者的责任，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，营造全社会关心关注职业健康的文化氛围。

据了解，2023年4月25日至5月1日是第21个《职业病防治法》宣传周。今年的活动主题是“改善工作环境和条件，保护劳动者身心健康”。

《通知》要求，围绕《职业病防治法》等法律法规标准和政策开展宣贯阐释，宣传“国家加强职业健康保护”的有关法律规定和各地依法治理职业病危害、扩大工伤保险覆盖面、开展职业病诊疗康复、落实职业病患者救助政策、维护保障劳动者职业健康权益的实践经验和创新做法，进一步增强全社会的职业健康法治意识。

《通知》还提到，围绕实施《国家职业病防治规划（2021-2025年）》开展宣传活动。各地可通过视频展播、图文展览、主题宣讲等方式展示规划实施以来所取得的成绩，宣传解读“十四五”时期职业健康工作任务和要求，落实“防、治、管、教、建”五字策略，努力实现“十四五”规划目标。

2023年《职业病防治法》宣传周海报。来源：国家卫生健康委官网