直播预告：关爱高风险人群 预防意外肾损伤

我国是慢性肾脏病大国。随着我国人口老龄化和糖尿病、高血压等疾病的发病率逐年增高，慢性肾脏病的发病率也呈现不断上升的趋势。由于慢性肾脏病早期症状不明显，患者对于疾病及其并发症的知晓率较低，一旦进入慢性肾脏病最严重的阶段，将会带来沉重的疾病负担。因此，在慢性肾脏病及其并发症的达标治疗和长期规范治疗方面，仍需进一步提升认知。

3月9日15:00，中华医学会肾脏病学分会主任委员、浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心主任陈江华，中山大学附属第一医院肾内科主任陈崴将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，为公众普及慢性肾脏病的典型症状和常见并发症。

嘉宾简介

陈江华，主任医师，教授，博士生导师。中华医学会肾脏病学分会主任委员，浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心主任，浙江省特级专家，浙江省肾脏疾病防治技术研究重点实验室主任，中国生物医学工程学会人工器官分会主任委员，中华国际医学交流基金会中华肾脏病防治专项基金主任委员，浙江省卫生领军人才、浙江省肾脏疾病防治创新团队学术带头人。

陈崴，主任医师，教授，博士生导师。中山大学附属第一医院内科主任、肾内科主任，卫健委肾脏病重点实验室主任，中华医学会肾脏病分会常委、副秘书长（第十一届），中华医学会肾脏病分会青年委员会副主任委员（第九届、第十届），中国研究型医院学会肾脏病学专业委员会副主任委员，中国老年医学学会肾脏病学分会副会长，广东省精准医学应用学会肾脏病分会副主任委员。

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