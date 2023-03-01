“阳康”后一直感到疲劳乏力？医生教你如何全方位调理

新冠疫情的高峰已过，大多数人身体逐步恢复，但是也有人依然还会感觉疲劳乏力、甚至失眠等，这到底是身体哪里出了问题？如何恢复元气？就此人民网记者采访了北京友谊医院国际医学部副主任、主任医师王婷婷。

王婷婷表示，“阳康”后很多人感觉体力与精气神不如之前，去医院检查心脏和肺部没有明显病变，但仍有疲劳、失眠，活动耐力下降等症状，可能是心肺功能下降所致。

对于心肺功能下降的原因，王婷婷指出，一是感染新冠病毒以后，出现发热、心率快、血压异常以及咳嗽、气喘等症状，这是因为新冠病毒除了造成呼吸系统的损伤外，也对心脏造成了一定的冲击。虽然没有达到肺炎、心肌炎的程度，但是这些损伤的心肺需要一定的时间才能够改善。

二是感染期间患者食欲减退，导致摄入的热量和蛋白质不足，全身的肌肉力量下降，这也会影响心肺的功能。

三是过久的静养，也会导致心肺功能和肌肉出现废用性减退。

对此，王婷婷建议，应注意避免劳累、熬夜，多休息并多饮水，补充足够的水分。

另外，也可以在中医师的指导下，进行必要的中医体质调理，气虚体质人群可口服一些补气的中成药如补中益气丸，或者中药如黄芪、人参等，以改善乏力症状，恢复体力。

饮食方面，王婷婷建议，“阳康”后身体的免疫力和抵抗力可能下降，吃鸡蛋、猪肉等含有丰富蛋白质、脂肪、微量营养元素等的食物，可以补充人体所需的能量，增强身体免疫力，对病情恢复有一定的帮助。

运动锻炼方面，王婷婷提示，锻炼需要循序渐进、分阶段进行，每阶段的锻炼可以维持两三天，若无不适再进入下一个阶段，如果出现胸痛或者头晕，应该立即停止锻炼。锻炼可分为几个阶段完成：

准备阶段：可做一些相对柔缓的锻炼，例如呼吸训练、缓慢步行、拉伸和平衡练习。坐着或站着拉伸肌肉，每次拉伸应轻柔地进行，每次可保持15-20秒。

低强度活动：例如散步、简单的家务，可以每天的锻炼时间增加10-15分钟，此阶段可维持7天左右。

中等强度训练：例如快走、上下楼、慢跑、骑自行车、游泳等。

回归往常的练习：适应中等强度活动后，可以进行感染新冠病毒之前的正常锻炼和体育运动。