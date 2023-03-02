如何区分甲流和感冒？这种情况需就医

近期多地疾控部门提醒，每年冬春季节是甲流高发季节，要注意做好个人防护。什么是甲流？与普通感冒相比，甲流有何不同？在本期《1分钟养生课》上，清华大学第一附属医院感染科副主任曾琴兵为广大网友讲解相关知识。

曾琴兵表示，甲型流感是由甲型流感病毒所引起的一种急性呼吸道传染性疾病，简称甲流。

他介绍，感冒分为普通感冒和流行性感冒，流行性感冒的传染性比较强，容易形成季节性流行，一般是由流感病毒所引起的。流感病毒又分成甲型、乙型和丙型等多种亚型，甲型最为多见，大家熟知的H1N1就是甲型流感病毒的一种。而普通感冒是由鼻病毒、腺病毒等普通病毒引起的，传染性比较弱。

“与普通感冒相比，甲流除了传染性比较强，临床症状也比较重。”曾琴兵表示，甲流所导致的发热症状更为明显，常常是高热，发热持续时间也比较长。普通感冒发烧一般1-3天，甲流发烧多数在3-5天，而且全身症状比较明显，包括肌肉酸痛，头痛乏力等。感染甲流以后，体力恢复的时间也会比较长，轻症患者一般要一周左右才能恢复。另外，甲流引起的并发症更多见，包括中耳炎、肺炎、心肌炎等。

曾琴兵建议，如果怀疑自己患有甲流，需要重视，尤其是儿童、孕妇和患有其它疾病的老年人，需要及时就医。

最后，曾琴兵表示，在治疗方面，除了一般治疗和对症支持治疗外，目前针对甲流的治疗还有早期的抗病毒治疗，尤其是在48小时以内应用，可以明显减轻症状，缩短病程，减少并发症的发生。

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