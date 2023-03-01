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甲流、诺如等传染病流行 个人如何做好防护？

2023年03月01日07:59 来源：人民网

编者按：当前，正值冬春季节交替，气温多变，有些网友表示出现了感冒发烧等症状，有的甚至影响了日常工作和学习。那么，个人应注意哪些传染病，又该如何做好自身防护？

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(责编：乔业琼、吕骞)


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