“狂飙”式减压法不可取，正确方式是运动

开年至今，要说最火的电视剧，非《狂飙》莫属。和此剧热度一同“狂飙”的，还有部分角色奇怪的减压方式。

《狂飙》中的头号反派——高启强通过干嚼咖啡解压，另一反派角色老默紧张时就会吃棒棒糖……一些网友看后直呼，这些减压“操作”真是闻所未闻。

那么，这些减压方式真的靠谱吗？对此，科技日报记者采访了相关专家。

干嚼咖啡、吃糖等减压方式不靠谱

“咖啡不用冲，早晚会成功”，这句调侃高启强干嚼咖啡减压的话，似乎从侧面表达出网友对这种减压方式的认可。从某种程度上来说，干嚼咖啡确实能够缓解人的压力，不过这种减压方式并不健康。

“咖啡中的咖啡因是一种精神活性物质，我们一般不推荐使用精神活性物质来减压。”中国科学院心理研究所教授陈祉妍在接受科技日报记者采访时表示，精神活性物质包括抑制剂、兴奋剂和致幻剂，这些物质会直接对大脑产生作用。比如，兴奋剂会促进大脑中枢神经系统兴奋，进而让人感觉精力充沛。

不过，这种兴奋、精力充沛的感觉只是暂时的。当摄入的咖啡因在人体内被完全代谢掉时，人们可能会感到更加困倦、空虚。

同样具有负面作用的减压方式，还有饮酒。

“酒精是一种抑制剂。”陈祉妍解释道，“喝酒之所以能让人感觉很‘嗨’，是因为它抑制了大脑的一些判断功能，让人暂时忘却现实生活中的烦恼。一旦饮酒过多，大脑功能就会被过度抑制，既耽误正常工作生活，又危害身体健康。”

借助精神活性物质减压只会让人感到暂时的快乐，但不会从根本上缓解压力，可谓“治标不治本”。除此之外，陈祉妍提醒道，这种减压方式不仅有成瘾的风险，还会增加人体对咖啡因等精神活性物质的耐受度，导致下次需要摄入更多剂量的此类物质才能达到同样的效果。

相比上面这种“硬核”的减压方式，《狂飙》中老默的减压方式，似乎“柔和”很多。剧中，老默每遇压力都会吃棒棒糖舒缓紧张心情。这种减压方式靠谱吗？

记者了解到，偶尔吃糖确实可以缓解压力，因为糖可以释放“类鸦片活性肽”，这种物质能够让人感觉到快乐，但频繁摄入糖分容易导致肥胖等健康问题。

需合理减压，更要正确看待压力

既然上述减压方式都不靠谱，那么有哪些健康的方式可以化解工作生活中的压力呢？

专家最推荐用运动的方式减压。

“现在有非常多的科学研究证明，运动有助于预防和缓解焦虑、抑郁这些负面情绪，并且运动也有助于增加大脑的供氧量，提升人们解决问题的能力。”陈祉妍解释道，“同样是运动，户外运动对心理健康、情绪等的调节效果，比室内运动好。”

但是出于种种原因，人们不可能一遇到压力就通过运动的方式化解。“有一种简单的方式可以在短时间内化解较大的压力，这就是深呼吸。”陈祉妍补充道，“深呼吸可以改变心率，能够抗焦虑、减少痛感，还可以让头脑更敏锐。”

同时也要注意到，有时候人们感受到压力，可能是因为身体状态不佳。“当人处于饥饿、睡眠不足、疲劳等状态下时，容易感觉到压力。这种情况下，就需要调整自己的身体状态。”陈祉妍表示。

当然，在工作生活中，压力不可避免。想拥有健康的身体、心理状态，除了合理减压，还需要我们正确面对压力。

“很多人认为，压力完全是由外界因素导致的，其实不然。压力是主观和客观交互作用产生的。一件事情在有些人看来可能不是压力，但在另外一些人看来可能就是压力。”陈祉妍说，因此，知道如何减压固然重要，但也别忘了提升自己应对压力的能力。

陈祉妍总结道：“我们要有追求、目标，但也要会化解随之而来的压力，这样才能拥有一个积极的生活状态。”（实习记者 裴宸纬）