甲流进入高发期，症状与新冠有何不同

甲流的潜伏期通常为1—3天，最主要的症状是发热、全身肌肉酸痛与头痛，也会有一些较轻的呼吸道症状，例如咳嗽、流涕、咽痛等。尽管其与新冠病毒感染在上呼吸道方面的症状相似。但是，新冠病毒感染还可能带来味觉、嗅觉的异常，部分感染者会出现呕吐、腹泻与结膜炎的症状，这些症状在甲流患者中相对少见。

近日，甲流进入高发期，一些地方出现了发热门诊接诊量增多的情况。

甲流指甲型流感，是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病，常发生在冬春季。

那么，面对来势汹汹的甲流，我们应该如何预防？我们能从症状上区分甲流与新冠病毒感染吗？甲流与新冠病毒感染会叠加吗？带着这些问题，记者专访了首都医科大学附属北京天坛医院感染科主任王宝增。

甲流发生合并感染概率较低

流感病毒可分为甲、乙、丙、丁4大家族。甲流较为常见，每年会呈季节性流行。中国国家流感中心发布的2023年第7周中国流感监测周报显示，近期甲流的来势比较凶猛。

“甲流的潜伏期通常为1—3天，最主要的症状是发热、全身肌肉酸痛与头痛，也会有一些较轻的呼吸道症状，例如咳嗽、流涕、咽痛等。”王宝增说。

王宝增告诉记者，尽管甲流与新冠病毒感染在上呼吸道方面的症状相似。“但是，新冠病毒感染还可能带来味觉、嗅觉的异常，部分感染者会出现呕吐、腹泻与结膜炎的症状，这些症状在甲流患者中相对少见。”王宝增说，“特别是对味觉和嗅觉的影响，是新冠病毒感染的特点。”

“从临床来看，非重症的新冠病毒感染者发生肺炎的情况比甲流患者多一些，对于老年人、有基础疾病的高危人群而言，感染甲型流感病毒后出现肺部疾病等重症的案例比感染新冠病毒的少。”王宝增说。

“目前我国大部分人群都对新冠病毒有了免疫力，同时感染新冠病毒与甲型流感病毒的概率很低，即使出现两种病毒同时感染的情况，也不一定就会成为危重症。是否成为危重症与个人的体质有关，对于非高危人群，即使同时感染两种病毒，自身较强的抵抗力也会降低发生危重症的风险。”王宝增说，“但建议未感染过新冠病毒的群体，还要继续做好防护。”

王宝增告诉记者，感染甲型流感病毒后所产生的抗体有效期一般为半年。“近3年来，很多人没有接种流感疫苗，也因为较好的个人防护没有得过流感，所以流感的抗体水平偏低。近期人群聚集的情况增多，所以出现了较多关于感染的报道。”王宝增说。

接种疫苗能有效预防甲流

王宝增表示，预防甲流，最有效的方式是接种流感疫苗。“推荐在甲流流行期开始之前进行接种，一般是10月。当然在流行期也可以去接种疫苗。”他表示。

除了注射流感疫苗外，预防甲流与预防常见呼吸道传染病的方法基本相同。

“可以尽量少去人员密集区域，如果去就戴好口罩，不揉眼鼻；在公共场所，如果需要咳嗽和打喷嚏，尽量用手臂、纸巾遮住口鼻。回家后换下外衣，家里定时开窗通风。居家消毒可以选择酒精和含氯消毒液。”王宝增说，“如果家中没有甲流患者，没有必要在家中进行大范围的消毒。”

如果感染了甲型流感病毒，也不必恐慌。“对于体质较好的群体而言，可以对症治疗，部分群体不经治疗也可自行痊愈。”王宝增说，“但对于高危人群，例如婴幼儿、老年人和有基础疾病的人群，还是建议使用抗病毒药物，减少危重症的发生。”

“如果患者出现持续高烧、呼吸困难、严重呕吐腹泻等症状，一定要及时就诊，避免延误病情。”王宝增强调。

王宝增告诉记者，在感染甲型流感病毒后一定要注意休息，建议3—4周后逐渐恢复运动。（苏菁菁）