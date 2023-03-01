人工甜味剂或增患心脏病风险

科技日报北京2月28日电 （记者张梦然）英国《自然·医学》杂志28日发表的一项研究认为，一种常用的人工甜味剂赤藓糖醇可能与心脏病事件相关。

人工甜味剂应用于食品和饮料中以降低糖和热量摄入。人们常建议将其作为代谢疾病（如糖尿病和心脏病）患者替代糖的选择。监管机构一般认为这些甜味剂是安全的，但很少有研究调查过其长期健康影响。赤藓糖醇是一种常用的代糖，它是天然形成的，在水果和蔬菜中含有低水平的赤藓糖醇，但在加工产品中添加水平较高。

美国克里夫兰医学中心研究人员此次在1157名经过心脏病风险评估、有3年结局数据的人群中进行了初步研究。通过分析血液中的化学物质，团队观察到多种人工甜味剂（尤其是赤藓糖醇）的化合物水平在三年随访中与未来心脏病和中风风险增加有关。这一相关性在独立阵列研究中得到证实，该阵列研究在美国和欧洲进行了选择性心脏评估。团队的进一步研究表明，全血或血小板中的赤藓糖醇导致了血栓形成加速，这在动物模型研究中得到了确认。

研究人员还在8名健康志愿者中进行了前瞻性干预研究。在志愿者摄入30克赤藓糖醇饮料后，检验其血浆水平，发现所有志愿者赤藓糖醇水平持续增加，在2—3天里超过了凝血风险增加的阈值。

研究人员认为这项发现或可表明赤藓糖醇水平提高与血栓风险升高相关。但他们也指出，此次研究的阵列中心血管风险因子发生率偏高，仍需确认对明显健康的受试者进行更长期随访中是否能观察到类似结果。