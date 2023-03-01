2月谣言榜出炉，擦亮眼睛别轻信

2月，我们迎来了立春和雨水节气。虽然是乍暖还寒的时候，但泥土下的生命已经感受到春雨的召唤，开始奋力发芽。

然而，在这一片生机勃勃的背后，各种谣言也蠢蠢欲动：青衣江呈绿色系污染所致、美国氯乙烯泄漏事故致全球普降酸雨、数字人民币无网无电支付功能不安全、高速公路飞鸟聚集是地震前兆……

今天，科技日报记者就对2月出现的谣言逐一进行盘点，为您拨开迷雾、找寻真相。

青衣江呈绿色系污染所致？

真相：主要由光反射和藻类造成

古诗有云，春来江水绿如蓝。然而，近日一组四川省雅安市青衣江的航拍图让网友们不淡定了。在该航拍图中，青衣江如一条碧绿色的玉带蜿蜒流淌。网友质疑，干净的江河都是清澈见底，青衣江江水呈绿色是不是污染导致的？

对此，雅安市雨城生态环境局回应，青衣江江水呈现绿色并非污染所致，而是由于光的反射、藻类物质等形成的。近3年来，青衣江雨城段水质监测结果均在Ⅱ类及以上，优良水体达成率100%。

天津大学环境科学与工程学院副院长宋春风在接受科技日报记者采访时介绍，无论是海水、江水还是河水的颜色，都是由光的折射、水体中藻类等微生物所“调制”的。

一般来说，冬季气温偏低，江水中的藻类物质活动量减少，数量也减少，因此江水看起来更清澈一些。而到了春天，随着气温升高，江水中的藻类物质开始大量繁殖。藻类等微生物在生长过程中会产生颜色为绿色的叶绿素，因此藻类大量繁殖时，会使江水看起来是绿色的。

有时候，光的反射也会使江水呈现绿色。当太阳光照射到江面时，一部分光被反射回来，另一部分光折射进入江中，进入水中的光线在传播过程中会被水吸收。水对光的吸收率与光的波长有关，水对波长较长的光吸收率较高，对波长较短的光吸收率一般。如果波长较长的红光、橙光和黄光在不同的深度均被江水吸收了，而波长较短的绿光大部分被反射回来了，此时江水看上去就是绿色的。

美氯乙烯泄漏使全球普降酸雨？

真相：最多只会造成局部影响

2月3日，美国俄亥俄州一列运有危险化学品的火车脱轨，导致装有氯乙烯等化学品的五节车厢出现泄漏，造成有毒的氯乙烯气体扩散。相关应急人员2月6日对这些氯乙烯进行了“受控释放”和燃烧，以防发生大规模爆炸。

这一事件对环境造成了巨大的破坏，也让很多人产生了恐慌心理。特别是“氯乙烯泄漏致全球普降酸雨”的传闻，让身在大洋彼岸的我们，也感觉危机四伏。

对此，宋春风表示，氯乙烯会致癌也易发生爆炸，大量吸入会导致死亡，而且其燃烧可能产生另外两种危险有毒物质：光气和氯化氢，但氯乙烯本身不会形成酸雨。光气遇水分解会变成氯化氢，释放到大气中的氯化氢很容易和空气中的水蒸气结合而生成酸性小液滴。

“pH值小于5.6的雨雪或者其他形式的降水被称为酸雨。”宋春风介绍，人类排放的二氧化硫和氮氧化物气体在大气中与水分子结合生成酸，在合适的气象条件下形成酸雨，其会对植物和建筑物造成一定的负面影响。

不过，此次泄漏事件所形成的酸雨量，最多只能造成局部影响。本次事故中“受控燃烧”的氯乙烯，合计约不到13万加仑，即不足450吨。而每吨氯乙烯可以产生大约0.6吨氯化氢。计算可知，总共可能释放出不到270吨的氯化氢。

“全球火山活动一年释放的二氧化硫高达2000万—2500万吨，二氧化硫也是导致酸雨形成的重要物质之一。如此大量的二氧化硫尚未导致全球普降酸雨，更何况不足270吨的氯化氢了。”宋春风表示。

数字人民币无网无电支付不安全？

真相：多重“保险”防止资金损失

近期，数字人民币无网无电支付新功能上线，引发关注。部分安卓手机用户发现，在数字人民币App硬钱包的“支付设置”中新增了“无网无电支付”功能入口。用户只要开通数字人民币App中的无电支付功能并设置好关机后可支付的次数和额度，就可以在手机关机的情况下，使用手机“碰一碰”收款终端完成支付。

对于这项功能的开通，很多人觉得很方便，即便在极端情况下仍可完成数字人民币支付。但也有传言称，这项功能相当于让用户的财产“不设防”，一旦丢了手机，别人可以随意盗刷数字人民币。

那么，事实真是如此吗？

为了保证用户的资金安全，数字人民币App设置了“双保险”。

首先用户可以对无网无电支付的额度进行自主设置。在安卓版数字人民币App里，对无网无电支付单笔小额免密的额度最高可设置为500元，可用次数最高为10次。在无电支付时，如果交易金额超过了免密额度，需要用户在受理设备上输入支付密码，后台系统校验通过后，交易才可进行。同样，如果在无电情况下，支付次数超过限制，交易也无法进行。

除此之外，在手机丢失的情况下，用户可以在另一部手机上登录数字人民币App，立即关闭无网无电支付功能，即可有效防止资金损失。

高速公路飞鸟聚集是地震前兆？

真相：鸟类集群是常见自然现象

2月6日，土耳其发生7.8级地震。地震巨大的破坏力，让很多人谈“震”色变，甚至有点风吹草动，就怀疑是地震的前兆。

此次地震发生后，有人在网络发布视频，称在南京一高速公路上发现大量飞鸟聚集，部分网友认为这是地震前兆。

对此，中国地震局第一监测中心高级工程师陈长云表示，经常有人把飞鸟、蝙蝠等动物的聚集以及飞鸟撞树等动物的异常行为，看成是地震前兆。目前的科学研究表明，这些现象与地震没有确切的关系。

对于视频中飞鸟聚集的现象，南京林业大学教授鲁长虎表示，鸟类集群是十分常见的自然现象，在越冬期、迁徙期都有可能出现。“动物的异常行为很多都与气候、天气、环境等因素有关，不一定是地震前兆。”陈长云表示。

“虽然震前精确预测地震依然处于探索中，但地震发生后的预警可以减轻人员伤害。”陈长云说，地震横波传播速度较慢，每秒3000—4000米，地震预警利用了地震波传播速度慢于电波传播速度的原理，提前对地震波尚未到达的地方进行预警，可以为人员避震提供几秒至几十秒的时间。

目前绝大多数手机都可以开通地震预警功能，与其毫无根据地猜测地震发生与否，不如多学习一些科学避震的知识。