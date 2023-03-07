直播预告：妇女节特别节目“生生不息，科学保护生育力”

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。诊断影响着临床决策，其价值正受到空前的关注与认可。人民好医生推出“诊断的价值”系列访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

近年来，生育话题备受公众关注。随着女性生育年龄推迟、恶性疾病年轻化等问题的日益凸显，女性生育力的保护面临着更为严峻的挑战。哪些因素会影响女性的生育能力？肿瘤治疗是否会对生育力造成破坏？如何及早评估并科学保护生育力？

3月8日上午11点，“诊断的价值”系列访谈推出妇女节特别节目“生生不息，科学保护生育力”，特别邀请到北京大学第三医院生殖医学中心主任李蓉、国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院内科治疗中心主任马飞做客“人民好医生”客户端直播间，就女性生育力评估与保护的相关话题和网友进行分享。

嘉宾简介

李蓉，北京大学第三医院生殖医学中心主任、主任医师、教授、博士研究生导师。兼任中国中药协会女性生殖健康药物研究专业委员会副主任委员，中国医师协会整合医学专业委员会整合生殖医学分会副主任委员，中国医师协会第四届理事会理事，中国康复医学会生殖健康专业委员会副主任委员等职。

马飞，国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院内科治疗中心主任、主任医师、教授、博士生导师，教育部长江学者特聘教授。兼任国家抗肿瘤药物临床应用监测专委会秘书长、国家肿瘤质控中心乳腺癌专委会副主委、国家癌症中心乳腺癌筛查与早诊早治规范委员会秘书长等职。

如何收看直播：

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