直播预告：骨关节炎如何治？中医专家有妙招

骨关节炎是一种退行性疾病，是导致关节疼痛的主要病因之一。骨关节炎在老龄患者中发病率高。它不但可以导致关节疼痛、畸形与功能障碍，还可显著升高心血管事件、下肢深静脉血栓栓塞、髋部骨折及全因死亡率的风险。骨关节炎怎样治疗？中医有哪些好的治疗方法？

3月1日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院骨关节科桑志成主任医师做客直播间，详细讲解骨关节炎的中医治疗法。

专家介绍：

桑志成，中国中医科学院望京医院骨关节二科主任医师、医学博士、博士生导师、北京中医药大学临床医学院教授。兼任世界中医药学会联合会骨关节疾病专业委员会副会长等多个学术组织委员。

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