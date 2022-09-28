直播预告：早诊早治，拒癌于千里之外

“癌症”一词在定义上泛指所有恶性肿瘤，因其高死亡率、高复发率，让很多人将癌症与“绝症”等同。为什么癌症发病率越来越高？面对癌症，我们真的无计可施吗？

9月29日10：00至11：00，北京协和医院疾病预防和早期干预研究室主任代敏将做客“人民好医生”客户端，与网友分享癌症预防的相关内容，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

代敏，研究员，二级教授，博士生导师。北京协和医院疾病预防和早期干预研究室主任，中国医学科学院北京协和医学院长聘副教授，2011年入选首批“北京市健康科普专家”，2014年入选“有突出贡献中青年专家”，2016年享受国务院“政府特殊津贴”，院校学术委员会成员、人类遗传资源专家委员会成员。

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