专家：提升临床可及性 推动肺癌精准治疗

肺癌是影响我国居民生命健康的主要肿瘤疾病，近年来，随着临床医学创新成果的不断涌现，肺癌治疗正逐渐走向精准治疗时代。近日，人民健康《三医联动》系列节目邀请安徽省肿瘤医院副院长潘跃银，天津市肿瘤医院医保办主任田羿，中山大学附属第一医院呼吸与危重症医学科副主任、药学部主任、感染性疾病科主任唐可京，围绕“推动创新抗肿瘤药物使用 提升优质医疗资源临床可及”等相关话题进行讨论。

“肺癌已进入分子分型指导下的精准治疗时代。”潘跃银认为，得益于医学技术的进步，临床医生能基于不同的肺癌分型，为患者选择精准的治疗方案。例如，非小细胞肺癌中一个分型——ALK阳性非小细胞肺癌，每年新发病例数不容忽视，且患者发病年龄偏年轻。随着创新靶向药物的不断推出，ALK阳性非小细胞肺癌患者的生存时间正被逐渐延长。

唐可京介绍，ALK阳性非小细胞肺癌的靶点被称为“钻石突变”。当前，针对此靶点的抑制剂已发展至第三代，在改善晚期患者生存状况方面已有明显进步。

虽然ALK抑制剂的迭代为患者治疗带来更多可能性，但真正让创新药物惠及患者，提升药物可及性，还有一些路要走。

“相关创新药物正被逐渐纳入医保体系，一方面让医生临床治疗时拥有更多选择，另一方面也降低了患者的用药负担。”田羿说，“但是，相关药物在提升临床可及性的过程中还面临一些阻力。”田羿认为，靶向药物和免疫治疗药物的临床可及往往面临着价格贵、使用途径不规范以及市场有限这三只“拦路虎”。对此，应立足医院良性发展，加强政策支持与多部门协作，同时建立“特需申请”模式，按患者需求引入药物。此外，要充分利用多种形式保障药品供应，最大限度满足患者的用药需求。

唐可京认为，提升肿瘤药物的可及性和公平性，医疗机构首先需要综合比较新药的效果和成本，进行科学地评价和遴选，以此作为药品引入的参考。此外，还要开展同质化管理，把合理用药的理念与经验在各级医疗机构中进行统一，构建更加合理规范的用药环境。