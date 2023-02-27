甲流和诺如病毒感染如何预防（服务窗·科学防疫）

每年冬春季节是甲流、诺如病毒感染等传染病的高发季节，最近一些地方也出现了散发病例。甲流和诺如病毒感染有什么特点？感染后会出现什么症状？如何治疗和预防？国家卫健委组织专家进行了解答。

甲流与普通感冒有何不同？北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强分析，首先是病原和病因不一样，甲流属于感染甲型流感病毒，而感冒是由其他一些病毒，比如鼻病毒、腺病毒等病毒感染引起。其次，甲流的症状更重，有发热、高热、全身肌肉酸痛、关节酸痛、头痛等症状，严重的可能导致炎症，甚至出现全身病毒血症，导致基础病发作和加重。有一部分人感染甲流后可能会出现继发的感染，比如肺炎、上呼吸道感染性气管炎等。感冒症状总体比较轻，出现低烧、流鼻涕、眼睛干涩、咳嗽、咽喉不舒服等。第三，从治疗方法看，治疗甲流有特异性药物。甲流虽然属于自限性疾病，但早期使用抗病毒药物可以缩短病程，减轻症状，降低重症风险。普通感冒一般对症治疗，多喝水，注意休息就可以了。第四，从预后和并发症来看，甲流危害性较大，如出现肺炎、诱发基础病加重、引发心脑血管疾病等，而感冒不会出现并发症。

“治疗甲流主要采取对症支持治疗为主。”王贵强说，症状较重的感染者和有基础病的老年人，建议使用抗病毒药物，避免病情进一步恶化，导致基础病的加重等。感染者如果持续高热不退，出现气短、基础病加重，要及时就医。

诺如病毒属于杯状病毒科，是引起急性胃肠炎常见的病原体之一。王贵强介绍，诺如病毒喜低温，因此每年秋冬春是高发季。诺如病毒主要通过摄入被粪便或呕吐物污染的食物或水、接触患者粪便或呕吐物、吸入呕吐时产生的气溶胶，以及间接接触被粪便或呕吐物污染的物品和环境等感染。诺如病毒具有感染剂量低、排毒时间长、外环境抵抗力强等特点，容易在学校、托幼机构等相对封闭环境引起胃肠炎暴发。感染者的主要症状为恶心、呕吐、发热、腹痛和腹泻，部分患者有头痛、畏寒和肌肉酸痛等症状。儿童以呕吐为主，成人则腹泻居多，粪便为稀水便或水样便。呕吐和腹泻会导致人体大量的电解质和水分流失，如果不及时补充，可能会引发休克，甚至电解质紊乱。

“诺如病毒胃肠炎属于自限性疾病，目前尚无有效的抗病毒药物可以治疗。”王贵强表示，多数患者发病后症状轻，无需治疗，休息2—3天即可康复，可口服糖盐水或补液盐补充呕吐和腹泻所消耗的水分。婴幼儿、老人，特别是伴有基础性疾病的老人，如因频繁呕吐或腹泻出现脱水等较严重的症状时，应及时就医。

如何预防甲流？王贵强表示，接种流感疫苗是最经济、最有效的预防手段。每年秋季是接种疫苗最佳时期。儿童尤其是3岁以下儿童和65岁以上的老年人是甲流的易感人群，应该积极接种疫苗预防感染。小学、托育机构的儿童，经常处于人员集中的环境中，更容易感染甲流，也应该接种疫苗。患有基础疾病的人感染后，可能会导致基础病加重，出现重症，也应该接种疫苗。

流感属于呼吸道疾病。王贵强认为，坚持戴口罩、保持手卫生、注意通风、保持社交距离等良好的卫生习惯有利于降低流感传播风险。

如何避免诺如病毒感染？王贵强说，目前，没有预防诺如病毒的疫苗可以用，因此，切断病毒传染路径是最好的预防方法。诺如病毒通过消化道感染，也即“病从口入”，因此一定要对食品、水源进行良好的卫生管理，防止沾染病毒。就个人而言，应该做好手卫生，做到勤洗手，尤其是饭前便后洗手。幼儿园、托幼机构、小学等人群聚集的地方，出现诺如病毒感染疫情后，要马上看是否水源或食物被污染了，如果是食堂被污染了，那么一定要进行严格消杀，避免传播范围扩大。

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 12 版）