周彩存：关注肺癌少见突变 持续探索治疗方案

近年来，随着医学研究的飞速发展，我国肺癌创新药物和治疗方案纷纷问世，助力提高患者整体生存时间和生活质量。但肺癌患者基数庞大，少见靶点突变患者数量也不容忽视，临床针对肺癌少见靶点突变的治疗方案仍存在局限。

“无论从发病率还是从死亡率来看，肺癌都是第一大癌种，而且很多肺癌患者发现的时候就是晚期，如果没有很好的治疗措施，预后就很差。”日前，同济大学附属上海市肺科医院肿瘤科主任周彩存接受人民健康专访，重点解答了目前我国肺癌特别是少见靶点突变患者治疗现状及药物研发前景。

在肺癌少见靶点突变患者中，EGFR ex20ins突变是非小细胞肺癌的一种少见突变，约占所有EGFR突变患者的10-12%。“据了解，目前这类患者的预后很差，5年OS率仅为8%，现有治疗手段非常局限，生存现状不甚乐观。”周彩存指出，EGFR ex20ins NSCLC患者一直面临着疾病进展快、生存时间短、治疗缓解率低等难题。

“由于没有靶向的特异性治疗方式，临床医生也只能根据患者的临床情况来进行不同治疗组合方式的探索，来延长患者的生存时间。”周彩存说，“这类患者的治疗之路一般都是比较曲折的，不论是临床医生还是患者都有非常迫切的临床需求。”

针对这类少见靶点突变的治疗方案探索，周彩存表示，目前相关领域的药物研发已经有了很大进展。“例如，专门针对EGFR 20号外显子插入（EGFR ex20ins）突变阳性局部晚期及转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者设计的口服靶向治疗药物莫博赛替尼（mobocertinib）刚刚获国家药品监督管理局批准正式进入中国。这类全新的靶向药物能够获批，延长患者生命的同时，改善生活质量，将给患者带来更大获益。”

对于相关药物上市后的期待，周彩存表示，还会基于药物应用进行更多方面的探索。例如通过真实世界，探索联合治疗方案以及积累相关不良反应经验。同时，通过肺癌专家团队和企业携手，给基层医生提供更多指导。

在对治疗方案进一步探索的同时，EGFR ex20ins非小细胞肺癌领域还存在一些现实的诊疗问题亟待解决，周彩存认为，由于既往没有针对性的治疗药物，目前国内医务人员及公众对EGFR ex20ins突变的认知和经验不足。同时，如今常用的PCR检测方法针对此突变存在漏检的情况，还需在国内推动下一代测序的更广泛应用和检测升级。

“一方面要加速引进创新产品，另一方面要大力推动肺癌精准诊疗的应用普及。”周彩存表示，肺癌防治以“防”为主，建议大家养成健康的生活方式，远离肺癌。对于肺癌高危群体，建议每年进行低剂量螺旋CT筛查，做到早发现、早诊断、早治疗。