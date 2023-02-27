细胞治疗产业发展潜力大

和往常一样，早上8点，天津细胞生态海河实验室研究员张英驰来到实验室，换好洁净服，打开生物安全柜的紫外灯，将培养基放在水浴锅中。半小时后，他开始处理细胞。显微镜下，细胞均匀分布，生长状态良好。消化传代后的细胞将用于为T细胞提供精准杀伤肿瘤细胞的武器，进而走向临床，最终成为第三代药物——细胞治疗药物。

作为一种新兴的治疗方式，细胞治疗在众多疾病特别是癌症、遗传疾病、传染病的治疗中展现出良好的效果。近年来，在技术、政策、市场等驱动下，我国细胞治疗产业呈现出蓬勃发展的态势，有望成为生物医药领域极具潜力的新赛道。

细胞疗法，为疾病治疗提供新选择

细胞治疗是指采用生物工程的方法获取具有特定功能的细胞，并通过体外扩增、特殊培养等处理后，使这些细胞具有增强免疫、杀死病原体和肿瘤细胞等功能，从而达到治疗某种疾病的目的。目前主要的细胞治疗方式为免疫细胞治疗和干细胞治疗。

“免疫细胞治疗，一般是指在体外对某些类型的免疫细胞如T细胞、NK细胞等进行针对性处理后再回输人体内，使其表现出杀伤肿瘤细胞、清除病毒等功能。”张英驰说，干细胞疗法，则是把健康的干细胞移植到患者体内，从而修复病变细胞或再建正常的细胞组织。在临床上较常使用的干细胞种类主要是间充质干细胞、造血干细胞、神经干细胞等。

干细胞凭借其多向分化、免疫调节以及分泌细胞因子等功能，成为细胞治疗研究的核心领域之一。近年来，基因工程技术的发展提升了细胞治疗的靶向性，也推动了细胞治疗与基因治疗相结合发展，出现了离体基因治疗和载体基因治疗。

张英驰举例说：“一些与造血系统相关的疾病，一般主要就是由于造血干细胞发生异常，里面的一些基因发生了突变。这时，我们就可以把患者的造血干细胞取出来，用基因编辑技术把突变的基因修复到正常的状态，然后再把它移植回去。这就是离体基因治疗。”

细胞疗法的出现，为一些传统疗法无效、难治的疾病治疗提供了新的选择。比如，由于个体差异，难以控制每例患者使用传统药物的最佳剂量。但在细胞治疗中，可应用合成生物学设计基因开关，控制药物的合成或释放。同时，还可以根据患者的病情发展状态进行动态调整及预后监测，以获得长期疗效。

竞相布局，产业发展正进入快车道

在合源生物科技（天津）有限公司的生产车间里，一款CAR—T细胞治疗产品正在生产制作当中。

“细胞治疗产品和传统化学药物有很大不同。免疫细胞从血液中分离出来之后，它的活性受到患者年龄、用药史等因素的影响，从细胞采集、培养、基因修饰到再回输患者体内，进行临床治疗的一系列措施都是个体化的。所以，一个患者对应一个批次产品，也就是需要个性化定制。”合源生物技术人员杨森说，整个过程中对安全性要求非常高，耗材都是一次性的。

与传统化学药物相比，细胞治疗产品具有技术迭代快、创新潜力大、临床依赖度高、产品可个性化定制等特点，不少国家竞相布局。

当前，全球细胞治疗产业发展正进入快车道。据统计，到2022年初，全球经批准的细胞治疗产品共33款，包括12种免疫细胞产品和21种干细胞产品。

我国细胞治疗发展时间较短，但劲头十足。近年来，北京、上海、天津、深圳等地都在大力发展细胞治疗产业。上海推出《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022—2024年）》，提出力争到2024年上海细胞治疗产业规模达到100亿元。去年，深圳接连发布扶持生物医药产业发展的文件，将重点支持包括细胞治疗药物在内的产业集群高质量发展。

在天津，滨海高新区以细胞产业为突破口推进京津冀特色细胞谷高质量建设，围绕细胞生态海河实验室为创新动力核形成了“一核一带一圈”产业发展空间布局体系，目前已集聚40余家细胞领域相关企业。

“我们大力推动大院大所与高成长型企业进行深入合作。”天津滨海高新区生物医药局副局长郑纯林说，“比如合源生物主要做免疫细胞疗法，如果从零起步，需要漫长的研发周期。通过与中国医学科学院血液学研究所合作，既能帮助企业快速突破关键技术门槛，也能助力研究所的前沿技术实现科技成果转化。”

据专家介绍，在细胞治疗技术的主要领域——免疫细胞治疗领域，我国已成为世界上开展CAR—T细胞治疗临床研究数量最多的国家。据相关数据统计，中国细胞治疗市场空间将由2021年的13亿元增长至2030年的584亿元，年均增速高达53%。预计未来10年将成为国内细胞治疗产业的快速增长期。

规范、扶持，推进产业健康快速发展

经过10余年发展，我国细胞治疗领域已进入规范化发展阶段。

细胞治疗被认为是创新药领域研发的细分赛道。相关主管部门近两年出台了多份与细胞治疗产品有关的申报指导，推进相关产品的审评审批。国内细胞治疗产品从申报到生产各环节，获得较为明确的指引。各地政府也不断出台扶持、鼓励细胞治疗产品研发和上市的相关政策。

目前，国内细胞治疗领域的研究成为全球研发的重要力量。与此同时，专家认为，作为新兴产业，细胞治疗产业仍面临不少挑战。尽管技术持续获得突破，但细胞治疗产品真正要实现普及并非易事。一方面，细胞治疗技术转化应用的产业链还不够成熟，另一方面是由于其成本还比较高。

郑纯林介绍：“如果相关设备及耗材能实现国产化，将会大大降低细胞治疗产品的成本。”据了解，国内细胞治疗产品研发生产所涉及的一些设备，以及配套的细胞培养耗材等，仍有不少需要进口。

临床资源的紧缺也制约了细胞治疗技术的临床转化应用。天津药物研究院副院长闫凤英说：“与传统化学药物相比，细胞治疗产品具有细胞来源及种类多、生产制备过程要求严格等特点，因此需要建立符合细胞治疗产品特点的研发、生产、临床前评价及临床研究全链条、规范化、标准化的质量控制及保障体系。同时，需要设立一些专业的临床研究型医疗机构或病房开展系统规范的临床试验。在对细胞治疗产品的基础生物学特性及作用机理等深入研究的基础上，开展临床安全性和有效性研究。”

中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员惠利健建议，在细胞治疗的创新和转化过程中，通过原始创新建立细胞治疗新技术，完善细胞质量安全评价、临床研究规范及产品标准，进而推动细胞治疗的临床转化应用，推进细胞治疗产业的健康快速发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 19 版）