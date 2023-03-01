专家：推动肺癌创新药物临床可及 减轻患者经济负担

肺癌不仅威胁着患者的身体健康，也为患者及家庭带来沉重的经济负担。近年来，随着创新肿瘤药物“先行先试”等机制的日益完善，更多肺癌治疗药物，特别是临床急需的创新药物得以纳入治疗方案的选择范围中，让更多患者能“用得上、用得起”。近日，人民健康《三医联动》系列节目邀请上海交通大学附属胸科医院呼吸内科名誉主任韩宝惠、西南医科大学附属医院副院长吕沐瀚围绕“推动创新抗肿瘤药物使用 提升优质医疗资源临床可及”等相关话题进行讨论。

韩宝惠介绍，肺癌是恶性肿瘤当中的“头号杀手”，而肺癌的亚型中，非小细胞肺癌占比约85%，是所有肺癌当中比重最高的分型，在非小细胞肺癌当中，ALK阳性的肺癌虽然比重不高，但患者的绝对数量仍不容忽视，也是对人民群众健康威胁较大的一种肺癌亚型。

靶向药物的出现，为ALK阳性肺癌的慢性病管理带来了希望。韩宝惠介绍，ALK抑制剂已发展至第三代药物。

“随着创新药品研发和准入脚步的加快，医生和患者有了更多用药选择，特别是肿瘤治疗从以前的‘有药可用’变成了‘有药可选’。” 吕沐瀚介绍，在为肿瘤患者确定治疗方案时，医疗机构会以临床需求和患者实际获益为出发点和落脚点，综合考虑药品费用的合理支出和医院所在区域的医疗保障水平。而从临床医生的角度出发，韩宝惠认为需要以精确诊断为基础，并以循证医学证据为标准，为肿瘤患者合理选择安全性高、毒副反应可控的长期治疗策略，尽可能保证患者的生活质量。

近年来，国家推出一系列举措，加快有临床价值的创新药上市，推进医药卫生高质量发展。在谈到提升创新药物临床可及性的话题时，韩宝惠表示：“作为一名临床医生，我对创新充满期待，因为只有创新才能改变现状。创新药的发展，推动了临床研究的不断进步，期待药企能够投入更大的人力、物力、财力来开展研发，不断解决中国患者的临床实际问题。”

对于推动创新药物临床可及，吕沐瀚建议，应通过医联体的建设，下沉优质的医疗资源，由点到面来推动肿瘤的规范化和标准化诊疗，提升肿瘤治疗同质化水平，促进创新药品的医院准入。当前，不少慢病和肿瘤患者因为长期用药面临着较重的经济负担，希望可以通过多种形式结合，进一步提升创新药物的临床可及性、减轻患者经济负担。此外，公立医院应该积极响应国家政策，通过双通道等机制探索相关政策的协同，进一步增加国家谈判药物的使用。