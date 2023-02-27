整治农村山寨食品需多管齐下形成合力

“过年回家，看了一眼家里买的年货，竟然有不少都是仿冒产品，什么‘旺日子雪饼’‘营养伙伴’‘特伦舒牛奶’等。包装与正品差不多，价格却便宜不少，难怪家人会受骗上当。”湖北鄂州市读者姜女士在来信中说，这些“山寨”食品外包装和知名品牌高度类似，极易产生混淆，但味道却与原品牌大相径庭。“本来要打开给孩子喝的钙奶饮料，我尝了一口，发现香精味道很重，十分黏稠，像糖浆一样，尝不出牛奶的味道，也不知道里面到底有哪些成分，产品质量是否合格。”姜女士说。

随着消费市场日趋活跃，部分商家趁机在农村地区生产销售山寨礼品、“三无”产品等假冒伪劣商品。据天津商业大学一项调查显示，有50%的消费者因“仿制逼真，难以区分”购买过山寨食品，26.6%的消费者因“价格低廉”选择购买山寨食品。

“相对于城市，农村地区假冒伪劣现象更加严重，监管难度很大。”浙江宁波市读者郑建钢发现，这些山寨食品大多由附近的小商品店、集市或者批发市场售卖，产自小作坊，没有严格的食品安全标准，生产环境恶劣，卫生条件不达标。一些山寨食品“色香味”往往靠香精、色素调制而成，货真价实的原料并不多。

“因为名牌产品售价较高，村民大多不会购买，附近小商品店也不进货。农村的留守老人、儿童等平时也没有保留购物票据的习惯，买到山寨食品，也找不到投诉渠道。”郑建钢说。

这些山寨食品不仅损害了农村消费者的身体健康，还挤占了正常商品的市场空间。“农村地区假冒伪劣商品屡禁不止的原因是多方面的。”北京市食品药品安全法治研究会常务理事范世乾分析，农村地区商品贸易水平较低，低价商品涌入农村市场，让价格相对较高的正价商品失去了市场空间。加上农村消费者对假冒伪劣产品的鉴别能力和防范意识相对较弱，缺乏足够的自我保护意识和维权意识，为山寨食品逃避监管创造了条件。

近年来，各地各部门都对山寨食品开展过多次专项打击整治行动，取得了积极成效。但农村地区地域广、居住分散，市场监管部门实施有效全面监管还存在一定难度。江西新余市渝水区读者廖海金表示，交通条件受限、基础设施不完备是农村地区商品贸易水平较低的原因，“通过大力推广集中生产、集中采购、统一配送的农村集贸市场供应链体系，可以做到以较低价格提供更高质量的产品。借助于大型商贸或电商平台，也能满足农村消费者多样化、个性化的生产生活需要。”

目前，食品安全码已经在全国多地得以推广普及。“农村地区也应加快建立包括集中收集、追溯、跟踪等制度在内的食品监管体系。对于所有流入农村市场的商品，尽快建立溯源机制，明确生产、流通责任，对全链条规范运营起到有效约束作用。”河南漯河市读者张涛说。

中国政法大学经济法研究所教授李曙光表示，整治农村山寨食品，需要社会各方形成合力。首先，有关部门要加强执法监管，对于制假售假的企业发现一起、查处一起，从源头上治理售假问题。通过下沉执法力量、加强明察暗访、畅通投诉举报等，建立起更加完善的市场监管体系。对于群众反映的售假问题，要建立健全维权通道，加强打击售假的力度，完善售假的事后惩罚机制，提高售假违法成本。其次，广大企业也要提升品牌保护意识，积极参与打假，在维护自身品牌和声誉的同时，有力净化市场秩序。“要通过各种方式在农村地区广为宣传，提高消费者的维权意识，比如购物时索要并保存购买凭证，如果买到假冒伪劣商品，可以向生产者或销售者要求赔偿，或向市场监管部门举报。严重的还可以向公安机关报案，追究经营者的刑事责任。”李曙光说。

《 人民日报 》（ 2023年02月27日 07 版）