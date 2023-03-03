直播预告：推动创新抗肿瘤药物使用 提升优质医疗资源临床可及

肿瘤不仅威胁着患者的身体健康，也为患者及家庭带来严重的经济负担。随着近年来创新肿瘤药物的不断“先行先试”、以及医保、惠民保等多种支付手段的日益完善，让更多抗肿瘤药物，特别是临床急需的创新药物得以纳入治疗方案的选择范围，让更多患者能“用得上、用得起”，大幅提升了药品的可及性和用药公平性，增进了人民福祉。但创新抗肿瘤药物从研发、获批上市到进入各级医疗机构，需要各方的合力与协同。

3月6日14:00，安徽省肿瘤医院副院长潘跃银、中山大学附属第一医院呼吸与危重症医学科副主任、药学部主任唐可京、天津市肿瘤医院医保办主任田羿，将共同围绕“推动创新抗肿瘤药物使用，提升优质医疗资源临床可及”话题展开讨论。

嘉宾简介

潘跃银，主任医师，二级教授，博士生导师。安徽省肿瘤医院副院长，中国科学技术大学附一院主任医师，肿瘤学国家重点专科建设负责人，安徽省恶性肿瘤免疫治疗研究中心负责人，药物临床研究机构执行主任，CSCO转化医学专委会副主任委员、心脏安全专委会副主任委员、肺癌专家委员会常委、乳腺癌专家委员会常委，中国医师学会肿瘤多学科专委会常委，国家卫健委药物监测委员会委员，国家癌症中心乳腺癌专家委员会成员，国家卫健委能力建设与继续教育专委会委员兼乳腺组副组长。

唐可京，医学博士，主任医师，博士生导师。中山大学附属第一医院呼吸与危重症医学科副主任、药学部主任、感染性疾病科主任，广东省医师协会呼吸科医师分会常务委员，感染与重症专业工作组组长，广东省医学会呼吸病学分会常务委员，广东省医学会临床药学分会副主任委员，广东省女医师协会呼吸与危重症医学专业委员会副主任委员，广东省临床医学学会呼吸病学专业委员会副主任委员，中国肺癌防治联盟免疫治疗委员会常委，中国医师协会呼吸医师分会肺癌工作委员会委员。

田羿，天津市肿瘤医院医保办主任，中国卫生经济学会卫生服务成本与价格专业委员会常委，天津市卫生经济学会医疗服务成本与价格专业委员会副主任委员兼秘书长，天津市新增医保定点评估专家，天津市医疗保障基金管理中DRG专家管理团队专家。

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