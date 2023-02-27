不吃早餐或削弱免疫系统功能

科技日报讯 （记者张佳欣）美国西奈山伊坎医学院对小鼠模型研究发现，禁食可能不利于抵御感染，并可能导致心脏病风险增加。发表在2月23日《免疫》杂志上的该研究，可能会让人们更好地理解长期禁食对身体的影响。

研究人员为更好地了解禁食如何影响免疫系统对照分析了两组小鼠。其中一组在醒来后立即吃早餐，这是它们一天中最丰盛的一餐，另一组不吃早餐。研究人员收集了两组小鼠醒来时的基线血液样本，再次收集分别是4小时和8小时后。

在做血液检查时，研究人员注意到禁食组在单核细胞数量上大不相同。单核细胞是指在骨髓中制造并在体内传播的白细胞，它们在体内扮演着许多关键角色，可对抗感染、心脏病甚至是癌症。

在基线时，所有小鼠的单核细胞数量相同。但4小时后，禁食组小鼠的单核细胞受到了显著影响，90%的这些细胞从血液中消失，这一数字在8小时后进一步下降。同时，非禁食组单核细胞未受影响。在禁食小鼠中，研究人员发现单核细胞返回骨髓，进入休眠状态。与此同时，骨髓中新细胞的产生减少了。

研究人员继续禁食老鼠长达24小时，然后重新喂食。隐藏在骨髓中的细胞在几个小时内又回到了血液中，这种激增导致了炎症程度的加剧。这些改变的单核细胞非但不能预防感染，反而更具炎症性，对感染的抵抗力降低。

研究人员称，确有充足证据证明禁食的好处，但就像生活中的许多事情一样，平衡很重要。因此，在某种程度上，有益的东西或许会在另一个方面产生意想不到的负面影响。