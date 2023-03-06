感染流感后出现哪些症状需要就医？如何做好预防？
2023年03月06日07:58 来源：新华社
近期以来，中国疾病预防控制中心数据显示，流感病毒阳性率增加，流感疫情活动强度呈现上升趋势，以甲型流感为主。感染流感后出现哪些症状需要就医？如何做好预防？记者采访了云南省第一人民医院呼吸与危重症医学科主任医师王盛兰。
统筹：鞠晓燕
记者：孙敏、曾维、张旻曦
编辑：张宝亢、张旻曦、弓晋（实习）
(责编：孙红丽、杨迪)
相关新闻
近期以来，中国疾病预防控制中心数据显示，流感病毒阳性率增加，流感疫情活动强度呈现上升趋势，以甲型流感为主。感染流感后出现哪些症状需要就医？如何做好预防？记者采访了云南省第一人民医院呼吸与危重症医学科主任医师王盛兰。
统筹：鞠晓燕
记者：孙敏、曾维、张旻曦
编辑：张宝亢、张旻曦、弓晋（实习）
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved