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感染流感后出现哪些症状需要就医？如何做好预防？

2023年03月06日07:58 来源：新华社

　　近期以来，中国疾病预防控制中心数据显示，流感病毒阳性率增加，流感疫情活动强度呈现上升趋势，以甲型流感为主。感染流感后出现哪些症状需要就医？如何做好预防？记者采访了云南省第一人民医院呼吸与危重症医学科主任医师王盛兰。

　　统筹：鞠晓燕

　　记者：孙敏、曾维、张旻曦

　　编辑：张宝亢、张旻曦、弓晋（实习）

(责编：孙红丽、杨迪)


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