荷兰研究称八分之一感染者出现“长期新冠”症状

【国际战“疫”行动】

发表在最新一期《柳叶刀》上的一项荷兰大型研究表明，每8名感染新冠肺炎的成年人中就有一人会出现“长期新冠”症状。

研究报告了成人中症状的流行率。研究人员将新症状或严重性增加的症状在未感染人群和已确诊新冠肺炎人群中进行了比较，从而能够比之前的研究更可靠地估计“长期新冠”病毒感染的患病率。

在患新冠肺炎的成年人中，与感染前相比，21.4%的人在感染后3—5个月出现至少一种新的或严重性增加的症状，而同期未感染者中这一比例为8.7%，这表明普通人群中每8名新冠肺炎患者中就有一人（12.7%）由于新冠肺炎而出现长期症状。

该研究还观察了感染新冠肺炎之前和之后的个体症状。可记录到的“长期新冠”的核心症状有：胸痛、呼吸困难、呼吸疼痛、肌肉疼痛、味觉和嗅觉丧失、四肢刺痛、喉咙肿块、感觉冷热、手臂和/或腿沉重，以及全身疲倦。这些症状的严重程度在感染后3个月趋于平稳，没有进一步下降。确诊新冠肺炎3—5个月后，其他症状没有显著增加，包括头痛、眼睛发痒、头晕、背痛和恶心。

研究论文的第一作者阿兰卡·巴林说：“患新冠肺炎后的情况，也就是众所周知的‘长期新冠’，是一个紧迫的问题。了解核心症状和新冠肺炎后症状在普通人群中的流行率是我们向前迈出的重要一步，这些研究最终可为成功应对‘长期新冠’提供信息。”

研究人员强调，此项研究仍存在局限性，未来的研究应包括心理健康症状（例如抑郁和焦虑症状），以及无法在本研究中评估的其他感染后症状（例如脑雾、失眠和运动后不适）。此外，还需对导致长期新冠肺炎症状的原因进行更多研究。