实验性通用疫苗能预防已知流感毒株

科技日报讯 （记者刘霞）美国科学家开发出一种基于信使核糖核酸（mRNA）分子的实验性通用流感疫苗，在动物试验中，这款疫苗可诱导小鼠和雪貂对所有20种已知的甲型和乙型流感毒株产生抗体反应，为开发通用流感疫苗带来新希望。相关研究刊发于最新一期《科学》杂志。

流感病毒不断进化，因此疫苗研发人员每年都需要开发针对预计当年会流行的特定流感毒株的疫苗，但他们有时会预测错误，这意味着疫苗的效果会打折扣。一些研究人员认为，可开发出一种对所有流感毒株都有效的通用流感疫苗，来取代每年研发的流感疫苗。科学家也试图通过制造出含有几种流感毒株常见蛋白质片段的疫苗来实现这一目标，但目前还没有一种通用流感疫苗获批。

在最新研究中，宾夕法尼亚大学研究团队开发出一种基于mRNA分子的疫苗。mRNA和DNA一样，含有制造蛋白质的遗传密码。最新研制出的流感疫苗含有编码所有20种已知甲型和乙型流感病毒毒株内都包含的蛋白质片段mRNA分子。

在小鼠试验中，研究小组发现，这些动物产生了针对所有20种流感病毒毒株的特异性抗体，且这些抗体在长达4个月内保持稳定水平。他们也在雪貂身上测试了这款疫苗，结果相似。

在另一项试验中，研究小组给小鼠分别接种了通用流感疫苗和包含有编码非流感蛋白的假疫苗。一个月后，他们用两种H1N1流感病毒毒株（一种毒株含有的H1蛋白与疫苗中的蛋白非常相似，另一种则不同）感染这些小鼠。结果发现，接种疫苗的小鼠中，所有接触拥有更相似H1蛋白毒株的小鼠都存活了下来，80%感染不那么相似H1蛋白毒株的小鼠存活了下来，而所有接种假疫苗的小鼠感染约一周后死亡。