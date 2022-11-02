多名院士呼吁：今冬要警惕流感与新冠病毒叠加流行

“全球仍然面临着新冠肺炎疫情和流感疫情叠加流行的风险，特别是今年冬季。”11月1日，中国工程院院士钟南山在2022年“世界流感日”科普宣传与学术会议上表示，仍需加强攻关在新冠肺炎疫情期间进行流感防控的科学问题。

中国科学院院士董晨也表示，目前全球仍面临较高的流感和新冠肺炎等呼吸道传染病叠加流行的风险，呼吸道传染病的防控任重而道远。

“今年6月以来，欧洲出现新一轮禽间流感疫情，同时美国也出现前所未有的禽类感染H5N1疫情，存在极高的溢出并感染人的风险。所以流感和新冠病毒叠加，是我们今冬明春面临的非常大的挑战。”中国科学院院士高福指出，当前新冠疫苗接种水平逐步提高，但流感疫苗接种率却普遍偏低。

多位专家在会上提醒，应格外关注今年冬天的呼吸道传染病疫情。那么，为什么今年冬天病毒叠加流行可能性大？我们要如何应对这种情况呢？

流感疫情有“抬头”趋势

由于新冠肺炎疫情防控措施的实行，过去两年的监测数据显示，流感的流行水平一直处于低位。但情况在逐步发生转变。

“全球的流感强度近一段时期有所变化。”世界卫生组织全球流感计划负责人张文庆介绍，在新冠疫情刚开始的时候，流感的流行情况在全世界都处于非常弱的状态，但变化发生在2021年的后半段，监测显示流感病毒的活性上升了，无论位于北半球还是南半球，很多国家都是如此。

更大的变化出现在2022年南半球的冬天。“在南半球的某些国家，流感病毒的活性比新冠肺炎疫情发生之前的强度还要更高。”张文庆说，这预示着一个重要的问题，那就是在接下来的北半球流感季节是不是也会像南半球一样出现受到新冠肺炎疫情影响的流感季节性高峰。

谈及出现这种变化的原因，高福表示，其中一个可能的原因是，过去三年时间里，全球一直在实行公共卫生措施，整体人群对于流感病毒的免疫力较弱，而近期一些国家已经放松了公共卫生政策，这种情况下流感病毒出现新亚型的可能性较大。同时，流感疫苗接种率较低，也造成了流感病毒较易流行的局面。

呼吸道病毒应成为传染病防控重点

“新冠病毒和流感病毒都是呼吸道病毒，呼吸道病毒感染往往潜伏期短、传播迅速、传播范围较广、传播性强、发病率高，较难控制。”钟南山指出，呼吸道病毒造成的疫情一旦暴发，往往会导致严重的公共卫生事件，进而成为全球传染病中防控的重点。

如何有效应对可能到来的流感和新冠病毒叠加流行？

钟南山认为，基础研究和临床研究在呼吸道病毒诊疗和控制中具有重要的科学和现实的意义，在新冠肺炎疫情中，推动了发病机制基础研究，加速了临床快速诊断手段的研发，为临床疫情的防控实践与疾病预后的判断提供了重要的依据。

来自俄罗斯、英国等不同地区的学者共同认为，新冠肺炎疫情期间的防控经验值得借鉴，例如研制快速可及的诊断手段或将对防控流感疫情起着至关重要的作用。

值得借鉴的还有在新冠肺炎疫情期间取得的相关研究成果——

“近年来，我国在呼吸道病毒研究方面取得了标志性的系列成果。”董晨表示，基础研究在呼吸道病毒、病原学、结构生物学、免疫学、跨种传播与感染致病机制、临床救治、疫苗药物和抗体等方面取得进展，形成了较好的技术储备，可为流感的防控策略提供指导。