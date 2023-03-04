国际带状疱疹关注周：提升老年人预防接种意识 科学认识疫苗接种作用

健康是幸福生活最重要的指标，也是保障老年人参与社会活动的重要基础。健康老龄化是推进健康中国战略的重要内容，也是实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。如何科学提高老年人疾病预防意识，经济、有效预防疾病？

今年2月27日-3月5日是国际带状疱疹关注周。带状疱疹是一种高发于50岁及以上中老年人的感染性疾病，目前尚无特效药，可通过接种疫苗预防。近日，上海市疾病预防控制中心免疫规划所疫苗临床试验和上市后评价科主任郭翔在接受人民健康采访时表示，接种疫苗不仅可以对个人提供保护，更有助于减轻医疗负担。鼓励老年人自觉自愿接种，提高预防疾病的自我保护意识，将预防接种作为一种健康生活方式。

“老年人由于免疫系统老化，其罹患传染病的风险显著增加，易患肺炎、流感、带状疱疹等疾病。”郭翔介绍，免疫系统具有免疫监视的功能，即识别、杀伤并及时清除体内突变细胞的功能。以水痘-带状疱疹病毒为例，儿童时期感染之后，如病毒未能被完全清除，会长期潜伏在神经节内。随着年龄增长或疾病影响，免疫监视功能降低，潜伏的病毒可能被再次激发，从而引发带状疱疹疾病，部分患者甚至会发生疼痛感持续时间更长的带状疱疹后遗神经痛。

目前，我国老年人可接种的疫苗包括流感疫苗、肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗等。郭翔介绍，带状疱疹疫苗目前国家批准重组带状疱疹人群适应症是50岁及以上人群，后续还会有带状疱疹的减毒活疫苗。

除了感染性疾病，慢性病在老年人群中也多见。患有慢性病是否会影响老年人疫苗接种的效果和安全性？对于患有基础慢病的老年人的疫苗接种有哪些建议？

对此，郭翔表示，慢病人群产生疫苗接种犹豫的原因可归为三个方面，即“能不能打”“有没有用”“安不安全”。首先患有基础慢病的老年人能不能打疫苗？毫无疑问是可以接种的，且慢性病人群因其疾病状态影响了免疫力，相较未患病人群更容易罹患像肺炎、带状疱疹等感染性疾病，而在发生合并感染后亦会加大慢性病管理难度，通过接种疫苗能够降低感染性疾病发生风险，也可降低慢性病并发症导致不良结局的风险。

此外，关于慢性病患者疫苗接种是否有用的研究已有不少，结果均证实多数对象可通过疫苗接种获得免疫保护，即便部分个体产生的免疫保护持续时间有限、免疫反应程度相对较低，但与这部分人因感染相关疾病后发生的健康损害相比较，接种疫苗产生的保护作用还是有价值的。

针对值得关注的疫苗安全性，郭翔表示，基于长期的大规模人群应用数据，不管是主动开展还是被动开展的关于疫苗接种后不良事件的监测，给出的提示是慢病人群相较一般人群，疫苗接种安全性并不会产生显著性差异。