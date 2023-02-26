手机贴的防窥膜到底伤不伤眼？

此前，一条“防窥膜伤眼睛”的热搜引发热议。一位网友吐槽自己用了两三个月的防窥膜，逐渐发现眼睛看什么东西都有黑影，觉得自己简直就是“要瞎了”。那么，防窥膜真的伤眼睛吗？此外，日常我们使用手机过程中，三个已被坐实的“坑眼”习惯，快来数数你占了几个？

加贴防窥膜屏幕亮度可降低三成

防窥膜，顾名思义，就是防止别人窥屏的手机膜。这种膜对倾斜角度的光透过率极低，而对垂直角度的光透过率高。屏幕只具有正面及侧面30°以内的可视性，而从左右30°以外的侧面，则无法看清屏幕内容。这样能让使用者在垂直方向看清屏幕内容，周围人在倾斜方向则看到黑屏状态，起到了阻挡周边视线的作用，保护了使用者的隐私。随着手机、网络的普及，人们对自身隐私保护意识的提高，防窥膜的应用越来越多。

防窥膜的技术核心是采用了超微细百叶窗光学技术。透过通常的百叶窗，在不同的角度可以观察到不同的景象，当人从正面向窗外看时，可以看到全景；当人从侧面观察时，视线则被百叶窗叶片遮挡。

防窥膜的核心原理就是把百叶窗叶片之间的距离规律性地缩小，应用超细叶片的百叶窗层，使屏幕正视面的光线只受到叶片最窄面积的阻挡，透过率最高，可见度最强。随着角度的倾斜，光线被叶片阻挡的面积变大，透过率则逐渐下降，同时屏幕也逐渐变暗，这样可以有效防止被偷窥。

不少使用过防窥膜的网友反映，贴上防窥膜后，屏幕亮度会下降，需要调亮屏幕亮度才能达到原来的视觉效果。这是因为防窥膜中百叶窗结构的存在，只有部分屏幕发出的光线可以被眼睛接收到，因此光线强度会下降，使用者会发现屏幕亮度比使用前暗。有研究表明，手机屏幕加装防窥结构后亮度降低约33.3%。

或诱发视疲劳这些眼疾慎贴“膜”

目前还没有关于使用防窥膜是否会对眼睛造成损伤的相关研究，因此防窥膜伤眼的说法缺乏循证医学的证据。

但是，如果屏幕亮度过低，眼睛在看东西时会更加吃力，有可能诱发或加重视疲劳。尤其是长时间用眼时，这种影响会更加明显。使用电子产品时间过长时，眨眼次数低，也很容易导致干眼症的发生，同样造成眼睛酸涩疲劳。

因此，使用手机时要根据自己的情况调整到眼睛舒服的亮度，避免长时间用眼。尤其是如果你的眼睛原本就存在干眼症的症状，比如容易干涩、疲劳、迎风流泪等，那就要慎用防窥膜了。

同时，由于使用材料的良莠不齐，质量差的防窥膜对屏幕亮度的影响更大，也可能会影响屏幕的分辨率，建议在购买时选择正规厂家的防窥膜产品。

三个伤眼的用机习惯很多人都有

连续长时间使用手机 我们的眼睛表面存在一层由眼泪构成的泪膜，它的主要作用就是保持眼球的湿润，避免角膜直接暴露在空气中。眨眼可以使泪膜均匀地分布到眼表，眨眼减少则会导致泪液快速蒸发，泪膜稳定性下降。当我们长时间使用手机时，由于过于“专注”，眨眼的次数会相对减少，泪膜的质和量都会受到影响，从而引起干眼症。

泪膜的另一个重要作用就是填平角膜上的一些细小的擦痕，使角膜变得光滑。如果泪膜的质量下降，这时看东西就会变得模糊不清。长时间用眼后看不清东西，但是揉揉眼或者眨眨眼后又能看清了，就可能与泪膜的质量下降引起的干眼症有关。

黑暗环境中用手机 对于有闭角型青光眼风险的人群，黑暗中长时间看手机可能会诱发青光眼发作。青光眼作为全球第二大致盲眼病，是导致不可逆视力丧失和失明的主要原因之一。

同时，睡前长时间玩手机也可能会影响褪黑激素的分泌节律，不仅容易精神亢奋，入睡困难，更有可能影响睡眠质量。人体的生物钟位于下丘脑，它会根据周围环境的光线调节我们的睡眠周期和睡眠模式，生物钟的节律与眼睛接收到的短波长蓝光量密切相关。如果我们的身体在夜间暴露在太多的屏幕光之下，身体的生物钟就会被混淆，自然睡眠模式就会被破坏。

边走路边用手机 边走路边用手机时，手机与眼睛间的距离、方位会随时发生变化，周围的环境光线也会变化。同时，手机屏幕上的内容较小，密度较大，为了能看清楚，眼睛需要不停进行调节变动，很容易引起视疲劳。

不仅如此，边走边用手机会在很大程度上改变走路姿势，让人步速变慢、步幅变小，而且难以留意障碍物，长期如此不仅会造成眼睛的问题，也会造成颈部和背部出现问题，甚至引发意外事故。

护眼的小妙招赶快学起来

在日常使用手机的过程中，如何保护眼睛，将伤害尽量降低？可以试试以下方法：

“20-20-20”法则 连续长时间用眼时，应当每20分钟向远处（20英尺，约6米）眺望20秒。在无法避免长时间用眼时，通过20-20-20法则能让眼睛有一定的休息时间。

合适的环境 首先是要在合适的光线环境下使用手机，太暗或太亮的环境光线容易造成过强的明暗对比从而导致视疲劳。其次，注意屏幕与眼睛间的距离，屏幕不要距离眼睛过近，距离越近越容易产生视疲劳。

人眼应该距离电子屏幕对角线距离的4倍以上。简单来说就是距离电脑50厘米以上，距离手机30厘米以上。最后，要尽可能选择大屏幕的电子产品，保持相对远距离的观看，能用投影不用电脑，能用电脑不用pad，能用pad不用手机。

热敷 当已经出现视疲劳症状时，可以通过热敷缓解。用40℃左右的热毛巾，双眼热敷15分钟，通过改善眼部血液循环、改善睑板腺功能，达到缓解视疲劳的作用。如果觉得麻烦，也可利用手掌摩擦生热，再将双手覆盖在眼睛上，同样有缓解疲劳的效果。

文/袁青（北京世纪坛医院）