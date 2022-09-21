北京妇产医院预防接种门诊开诊 可预约接种HPV疫苗等

昨日上午，首都医科大学附属北京妇产医院北京妇幼保健院预防接种门诊正式开诊，该预防接种门诊针对成年女性，将开展HPV疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、麻腮风疫苗、带状疱疹疫苗、乙肝疫苗等多种成人疫苗咨询、评估及接种服务。有需要的女性可在京医通挂号平台，选择北京妇产医院东院区成人接种门诊或妇保妇检门诊挂号咨询。

昨天上午，北京青年报记者在现场看到，该预防接种门诊就位于医院南门内西侧，设置评估咨询区、接种区、留观区等多个功能区，整个环境十分温馨、舒适，现场已经有部分女性朋友预约了HPV疫苗，准备进行接种。

子宫颈癌是危害我国女性居民健康和生命的主要恶性肿瘤之一，近年来其发病率有年轻化的趋势，严重威胁着女性的身心健康。已有研究表明，绝大多数子宫颈癌与生殖系统的高危型人乳头瘤病毒持续感染有关，接种HPV疫苗是对子宫颈癌有效的一级预防手段。2020年8月，世界卫生组织发布《加速消除宫颈癌全球战略》，首都医科大学附属北京妇产医院北京妇幼保健院响应此战略，通过一级预防（健康教育、疫苗接种）、筛查和治疗三级防治路径，为实现消除子宫颈癌的目标助力。

首都医科大学附属北京妇产医院北京妇幼保健院副院长吴青青介绍，本次预防门诊的开设，代表着医院将实现子宫颈癌全部三级预防策略的闭环管理，将开展集健康教育、HPV疫苗接种、子宫颈癌筛查、子宫颈癌前病变诊治、子宫颈癌手术、放疗等治疗为一体的融合防治服务，多环节、全方位为妇女健康保驾护航。

首都医科大学附属北京妇产医院北京妇幼保健院预防接种门诊负责人游川表示，除HPV疫苗外，该接种门诊还针对院内服务人群的特点，同步开展成人乙肝疫苗、麻腮风疫苗、水痘疫苗、带状疱疹疫苗、流感疫苗等接种服务。已婚女性在准备怀孕前一年左右注射麻腮风疫苗和乙肝疫苗，可以有效避免孕期感染相关病毒造成的宫内感染；流感疫苗是预防和控制流感的主要措施之一，备孕妇女接种流感疫苗可以减少孕期感染流感的机会或者减轻流感症状；免疫力下降的50岁以上的中老年人注射带状疱疹疫苗可以避免老年人感染带状疱疹病毒，或减轻感染后的神经痛症状。

游川提醒，不同的疫苗有相应的注意事项和禁忌症，适龄女性一定要先了解相关信息，并对照自身情况作出选择。有需要的女性朋友可以在京医通挂号平台，选择北京妇产医院东院区成人接种门诊或妇保妇检门诊挂号咨询，院内有受过培训的不同级别的医生，包括专家，为大家提供服务。