秋冬季节中老年人皮肤病高发 警惕带状疱疹“找上门”

每到季节交替、气温下降之际，中老年人群免疫力减弱，常受到慢性疾病和感染性疾病的双重威胁。对此，重庆医科大学附属第三医院皮肤整形美容中心主任郝飞表示，季节交替时中老年人免疫功能易出现紊乱，引发带状疱疹病毒等感染性皮肤病的风险更高，需要特别关注中老年群体皮肤健康问题。

中老年人易发带状疱疹，慢性疾病会增加患病风险

郝飞介绍，带状疱疹是由于水痘-带状疱疹病毒感染，累及神经和皮肤所造成的急性皮肤黏膜感染性疾病。带状疱疹易出现于遭遇创伤、疲劳、恶性肿瘤或大病初愈等出现免疫力下降的时期，年龄增长也是带状疱疹发作的重要因素，50岁以上的中老年人属于带状疱疹的高危人群。

“带状疱疹是一种严重影响中老年人生活质量的感染性皮肤病，会形成红斑、水疱、疼痛等一系列疾病表现。”郝飞提醒，老年慢性疾病患者患带状疱疹风险更高，发作后对共患病也存在不良影响，会降低患者生存质量，增加患病痛苦。

有水痘患病史≠能避免带状疱疹

接种水痘疫苗或者有水痘患病史，并不意味着可以获得免疫而不发生带状疱疹。郝飞对此进行了解释，带状疱疹和水痘的“罪魁祸首”都是水痘-带状疱疹病毒，但两者属于不同疾病。超过90%的成人体内都潜伏着这种病毒。随着免疫功能逐渐下降，潜藏在脊神经根内部的病毒就会引发带状疱疹，这与儿时是否发生过水痘没有必然联系。

带状疱疹疾病本身不会造成相互传染，虽然患病处水疱疱液存在大量的感染病毒，但被皮肤包裹，通常不在空气中传播。而水痘属于急性呼吸道传染病，与带状疱疹的传播形式存在差异。郝飞建议，鉴于带状疱疹患者急性期仍然存在传播病毒的风险，日常生活中需要注意防护。

警惕带状疱疹后神经痛，提早预防减轻疾病负担

水痘-带状疱疹病毒侵害、损伤人体感觉神经，会导致阵发性或持续性剧痛。其中，带状疱疹皮疹痊愈后仍存在的疼痛症状为带状疱疹后神经痛。郝飞表示，大约10%-30%的患者会出现带状疱疹后神经痛，老年人以及伴有基础疾病的患者发生带状疱疹后神经痛的风险高于其他健康人群。有些老年患者在患病后可能会永久丧失自理能力，无法回归正常生活。

“目前，我们还没有办法阻止水痘-带状疱疹病毒进入人体，而接种带状疱疹疫苗是预防病毒发作的一种非常有效的方法。如有相关医学需求，可以通过社区卫生服务中心进行咨询。”郝飞强调，除接种疫苗外，还要保持均衡饮食、适度运动等健康的生活习惯，要提高中老年人免疫力来预防带状疱疹的发生。