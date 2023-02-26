“专家来义诊了！”2月16日，在四川省凉山彝族自治州普格县螺髻山镇的广场上，来自北京、上海、广州、重庆等地的66名医务人员举行义诊活动。当地群众闻讯而来，接受义诊、进行咨询。

这是由国家卫健委组织的“名医走基层——志愿服务行”暨“三下乡”活动，凉山彝族自治州是今年活动的首站。当天，“中国好医生、中国好护士”志愿服务总队成立，并在当地开展基层义诊、带教查房等。今后，这支队伍将走向更多的革命老区、边远地区、乡村振兴重点地区，助力健康中国建设。

党的二十大报告提出：“人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，确立了新时代卫生与健康工作方针，明确了建设健康中国的大政方针和行动纲领，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

看病就医更方便、医药负担更轻了、健康管理更贴心……这是很多城乡居民的切身感受。我国建成世界上规模最大的医疗卫生体系，人民健康水平显著提升，人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，主要健康指标居于中高收入国家前列，人民健康得到全方位保障。

医药卫生体制改革持续深化，人民群众看病难、看病贵问题加速破解

2月15日，国内一批知名儿科、妇科、产科等专家到北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院义诊。此前，义诊预约热线一经开通，155个号源“秒光”。来自宁夏、甘肃、内蒙古、陕西等地的患者，早早来到候诊区排队。

自2022年8月19日国家妇儿区域医疗中心——北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院挂牌成立以来，北京大学第一医院累计派驻专家55人次，开展义诊活动8次，进行远程会诊120余例，并成功实施了一批高难度手术，为群众解决了实际困难。

近年来，我国加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，努力解决群众看病就医难题。设置13个专业类别的国家医学中心，批复76个国家区域医疗中心建设项目，组建各种形式的医联体1.5万个，推动优质医疗资源下沉。“十四五”时期，我国将建设120个左右省级区域医疗中心，大幅减少跨省份、跨区域就医。

我国深化以公益性为导向的公立医院改革，历史性地全面破除以药补医体制，公立医院全部取消药品和耗材加成。同时，推进国家组织药品耗材集中采购和使用，已经开展的7批集采中选药品平均降价超过50%。居民个人卫生支出占卫生总费用比例降至27.7%，看病难、看病贵问题加速破解。

“十四五”时期，针对重大疫情等突发公共卫生事件的医疗救治，全国将布局建设20个左右的国家紧急医学救援基地和国家重大传染病防治基地，满足重大疫情防控救治需要。

基层医疗卫生网络更加健全，防病治病和健康管理能力持续提高

日前，家住青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县的扎西胸闷咳嗽。他在家门口附近的卫生院拍了胸片，当地医生无法确诊。很快，他的胸片被上传到海西蒙古族藏族自治州人民医院，该院医生还与西宁市的专家进行了会诊。一天后，诊断结果和治疗方案就传回来了，让患者避免了奔波之苦。

近年来，我国着力提高基层防病治病和健康管理能力，基层医疗卫生网络更加健全，服务可及性进一步提升。90%的家庭15分钟内能够到达最近的医疗点。

家庭医生签约服务创新发展。截至2021年底，全国已实现所有地市和县（市、区）开展家庭医生签约服务，组建超过42万个家庭医生团队，为签约居民特别是慢病患者、老年人等确有需求的重点人群提供长期处方、家庭病床等医疗卫生服务。

加强医联体建设和县域综合医改，推进大病重病在本省解决、一般病在市县解决、头疼脑热在基层解决。先后在118个城市开展城市医疗联合体试点，在827个县（市、区）开展县域医共体试点。目前，双向转诊结构明显优化，分级诊疗制度建设取得成效，县域内常见病、多发病的就诊率超过90%。

深入开展健康中国行动，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务

福建省三明市尤溪县新阳镇建新村的郑荣熙，患高血压、糖尿病多年。不久前，他来到尤溪县总医院新阳分院治疗，医生为他开出3张处方——药品处方、饮食处方和运动处方。村医定期上门随访，并根据他的血压、血糖情况，调整药物用量。很快，他的血压和血糖就恢复正常。

郑荣熙的康复，得益于“一体签约、二师共管、三级联动”的慢病管理模式。临床医师与公共卫生医师共同为慢病患者提供建档、治疗、随访、健教等服务，同时采取“村级下派、乡级归口、县级会诊”，实现慢病分级诊疗。

我国深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式，推进从以治病为中心向以人民健康为中心转变，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

基本公共卫生服务提质扩面。人均基本公共卫生服务经费补助标准由2012年的25元提高到目前的84元，基层机构开展的项目从10类扩展到12类，每年为高血压、糖尿病、肺结核等重点疾病患者和“一老一小”等重点人群提供10多亿人次的健康管理服务。

健康风险因素得到有效控制。建立国家健康科普专家库和资源库、全媒体健康科普知识发布和传播机制，围绕健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟限酒、心理健康、健康环境促进等，全方位控制影响健康的风险因素。

重大疾病得到有效遏制。坚持预防为主，针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病以及各类重点传染病、地方病，强化综合防控措施，有效遏制发病率上升趋势，重大慢性病过早死亡率低于全球平均水平。

健康生活方式成为新时尚。居民健康素养水平提高到25.4%。体育场地面积不断增加。城市生活环境改善明显，空气质量优良天数比例持续提升。农村卫生面貌焕然一新，自来水普及率、卫生厕所普及率逐步提高。

《 人民日报 》（ 2023年02月26日 01 版）