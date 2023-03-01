专家建议：加强预防接种 助力健康老龄化

近日，由人民健康发起的“提高预防意识 共促老年健康”系列媒体沙龙北京站顺利举行，与会专家就推进健康老龄化、关注中老年健康等内容展开交流，并对当下大众关心的老年人预防接种的相关问题进行了解答。

积极应对老龄化挑战 坚持预防为主的健康理念

人口老龄化是今后我国很长一段时间的基本国情。随着年龄增长，自身免疫功能下降，老年人往往患多种基础性疾病，进而罹患肺炎、流感、带状疱疹等感染性疾病的几率加大。病痛缠身不仅导致老人生活质量下降，个人、家庭和社会所共同承担的疾病负担也随之加重。因此推进健康老龄化，是保障老年人独立自主和提升生活质量的重要举措。

北京市卫健委健康科普专家、北京市朝阳区疾病预防控制中心主任医师白云骅认为，老龄化虽然在一段时期内可能很难避免，但“健康老龄化”可以让这一过程更加健康、自然。老年人的健康风险、健康问题日益增多，坚持适当运动，保持愉悦心情，平衡膳食，可以很大程度保持健康的生活状态。同时，也要坚持预防为主的健康理念，在一级预防阶段积极进行预防接种，让保护力从自身扩大到家人、群体和社会，降低疾病带来的伤痛和经济负担。

积极预防 减少老年人慢性病与感染性疾病的双重威胁

“带状疱疹是老年人常见的感染性疾病之一，数据表明90%以上成人体内存在水痘-带状疱疹病毒潜伏，在50岁以后发病率显著上升，非常影响生活质量。”白云骅介绍，带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒在体内再激活引起的。儿童时期，感染水痘-带状疱疹病毒后，通常会患水痘，水痘消退痊愈后，病毒仍会潜伏在人体内，随着年龄增长，免疫老化，带状疱疹发病率逐渐上升。

“多病共存”是威胁老年人健康的另一危险因素。通过大数据监测发现，患有糖尿病、慢性肾病等基础性疾病的患者更容易罹患感染性疾病，且往往预后较差，并发症、重症危重症、病死率等风险随之增高。白云骅介绍，目前建议中老年人接种的疫苗包括新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗等。老年人可以在了解疫苗的相关信息后，正视疫苗接种的作用，及早进行接种。

提升老年人预防接种意识 科学认识疫苗接种作用

疫苗接种后可刺激人体免疫系统产生特异性体液免疫和细胞免疫应答，使人体获得对相应病原微生物的免疫力。GSK中国疫苗研发部唐海文介绍，疫苗按抗原性质和制备工艺可分为：减毒活疫苗、灭活疫苗、亚单位疫苗等。减毒活疫苗的历史最为悠久，比如最早的天花疫苗，对病原体进行减毒处理得到致病力减弱、免疫原性良好的由完整病毒组成的疫苗。灭活疫苗通过理化方法灭活病原体，使其无致病力而仍能够激活人体免疫反应。

随着技术不断进展，仅用病毒的某一部分，比如亚单位蛋白疫苗，通过基因工程技术将病原体特异蛋白基因整合到合适的表达系统，通过体外表达病原体蛋白，再经纯化制备而成。此外，合适有效的佐剂对提高疫苗的保护性至关重要。例如对于免疫功能逐渐衰退的老年人，产生强而持久的免疫应答是研发关键。

很多患有基础疾病的老年人担心接种疫苗会对原有的基础疾病产生影响，唐海文表示，疫苗上市前的研发和临床应用有着非常严格的管理措施。并且，疫苗投入使用后，会进行持续监测。接种疫苗后可能会产生的不良反应可分为局部反应和全身反应。局部反应一般发生在接种部位，比如接种部位红、肿、热、痛等。全身反应包括发热、没有食欲、乏力等。然而，这些症状通常比较轻微，持续时间较短，几天内便会消失，绝大多数无需处理。另外，公众如有接种相关疑问，可咨询专业医疗人士。