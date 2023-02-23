北京疾控：季节性流感上升 未监测到新冠聚集性疫情

新华社北京2月22日电（记者侠克）北京市疾控中心22日通报，2月份以来，北京市局部发生的聚集性疫情，均为季节性流感引起的集中发热或诺如等腹泻病毒引起的急性胃肠炎，大多发生在学校和托幼机构。目前北京市呼吸道和肠道传染病等疫情形势总体平稳，季节性流感疫情活动强度呈现上升趋势，新冠病毒感染疫情处于局部零星散发状态，未监测到新冠病毒感染引起的聚集性疫情。

监测数据显示，2月13日至19日，北京市流感样病例数量较前一周上升了91%，较去年同期水平下降18%，较2019年同期水平下降61%。流感样病例中的病毒阳性率为23%，较前一周的4%出现明显上升，但低于去年同期34%的水平，低于2019年同期30%的水平。当前北京市流行的流感病毒中，甲型流感病毒占绝对优势，其中甲型H1N1亚型占64%、甲型H3N2占35%，乙型流感占1%。

据介绍，当前北京市由诺如病毒感染引起的急性胃肠炎疫情形势平稳，未出现规模较大的暴发疫情，疫情数量与往年同期相比基本持平，处于低强度流行水平。

北京市疾控中心提示，市民要尽量减少接触有呼吸道症状和肠道症状的人员，如必须接触时做好个人防护，避免交叉感染，日常生活中注意手卫生和咳嗽礼仪。当出现呼吸道或肠道症状时，应居家休息，进行健康观察，不带病上班、上课，接触家庭成员时戴口罩，减少疾病传播；病情如出现进行性加重，应尽快前往医院就诊。学校和托幼机构应加强校内晨午检和全日观察，对于出现发热、咳嗽等呼吸道症状和呕吐、腹泻等肠道症状的学生，应及时居家观察治疗，如发生聚集性疫情，应配合各项防控措施。