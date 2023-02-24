继续完善“乙类乙管”各项措施（国务院联防联控机制发布会）

本报北京2月23日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制23日召开新闻发布会，介绍巩固疫情防控重大成果有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，3年多来，我国始终坚持因时因势优化调整防控政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，成功避免了致病力较强、致死率较高的病毒株的广泛流行，有效保护了人民群众生命安全和身体健康。经过全党全国各族人民的同心抗疫，我国取得疫情防控重大决定性胜利。当前，全球疫情仍在流行，新冠病毒还在不断变异。要围绕“保健康、防重症”，压实“四方责任”，盯紧关键环节，继续完善“乙类乙管”各项措施，进一步提升常态化防控和应急处置能力。

“我国取得疫情防控重大决定性胜利，作为一个人口大国，成功走出大流行，为全球树立了典范。”国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，这意味着我们已经经受住了这轮疫情的冲击和考验，建立了较好的人群免疫屏障。

梁万年表示，我国取得疫情防控重大决定性胜利，主要原因有：一是制度的力量，党和政府对抗疫的理念始终坚持“人民至上、生命至上”，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，是抗疫工作的根本遵循，我国有效地实施联防联控、群防群控，各部门、各地区全国一盘棋实行联动，是制度优势；二是人民的力量，人民充分动员、广泛地参与，是我们战胜疫情的最重要力量来源；三是专业的力量，卫生健康系统，无论是公共卫生人员，还是临床医务人员，奋不顾身地奋战在抗疫第一线，为抗疫胜利作出了突出贡献等。我国的抗疫经验还值得进一步的总结和完善。

3年多来，我国新冠病毒感染者死亡率保持在全球最低水平。2022年11月不断优化调整防控措施以来，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治。国家卫健委医政司副司长李大川介绍，去年11月以来，我国围绕“保健康、防重症”全力以赴开展医疗救治：实施重点人群分级健康管理，发挥基层医疗卫生机构作用，对辖区内重症高风险人群实施健康监测和分级健康管理，一旦发生病情变化及时转诊；二级以上医疗机构发热门诊短时间内由7337个扩充至1.6万个，重症病床由19.8万张扩充至40.4万张，同时，组建16支国家医疗队，总计2400余名医务人员随时调派跨省支援；不断优化医疗救治策略，出台第十版新冠诊疗方案和第四版重症诊疗方案等。

3年多来，我国传染病监测体系和直报系统不断升级完善。国家疾控局监测预警司司长杨峰介绍，去年12月，国家卫健委、国家疾控局会同有关部门在传染病网络直报的基础上，进一步拓展监测渠道，形成多个监测子系统，已初步形成兼顾常态和应急、入境和本土、城市和农村、一般人群和重点人群的多渠道监测体系，科学研判了优化调整防控措施后疫情流行趋势和人群感染水平，动态掌握和评估了新冠病毒变异情况，及时发出了预警信号。

“我国刚经历了疫情大流行，人群体内留存的中和抗体会在短期内提供免疫保护作用，专家研判分析认为，近期引发新一轮规模流行的可能性较小。”中国疾控中心传防处研究员常昭瑞说，今年1月8日实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来，通过监测已发现了1例由输入病例引起的本土关联XBB.1.5病例，为核心密接人员。经详细的流行病学调查、相关密接人员健康检测及专家研判，没有再发现续发病例。虽然XBB.1.5传播力较强，但目前数据显示，个体感染XBB.1.5后出现的症状与其他奥密克戎毒株症状相似，没有发现其致病力增加。目前，我国在对新冠病毒变异株进行严密监测，如发现首次报告的（包括输入和本土）、重点关注的国际流行毒株，都会进行感染个案调查、核心密接调查，并开展风险研判，一旦发现传播力、致病力或毒力增强的新型变异株，将及时按照相关方案采取措施。

春季是流感、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病流行季节。常昭瑞表示，要继续加强流感等呼吸道病毒的监测预警。托幼机构、学校和养老院等重点机构人员聚集、环境相对封闭，是呼吸道等传染病高发场所，需重点关注。每年接种流感疫苗是最为经济有效的预防措施。目前国内局部仍有新冠病毒感染疫情发生，应继续做好个人防护，坚持勤洗手、科学佩戴口罩、房间常通风、保持社交距离和咳嗽礼仪等良好卫生习惯；注意保持规律作息、合理膳食、适量运动等健康生活方式。

疫苗接种是新冠病毒感染疫情防控的重要措施和手段。杨峰介绍，目前，全国累计报告接种新冠病毒疫苗34亿9226.5万剂次，接种总人数达13亿1040.3万，已完成全程接种12亿7691.1万，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的92.95%、90.58%，完成加强免疫接种8亿5039万人。60岁以上老年人接种覆盖人数为2亿4168.8万人，全程接种2亿3030.6万人，完成加强免疫接种2亿331.1万人。以2022年底全国老年人专项摸底调查人口数为基数统计，接种覆盖人数占老年人群的96.1%，全程接种、加强免疫接种分别占符合接种时间间隔老年人群的96.6%、92.4%。

《 人民日报 》（ 2023年02月24日 06 版）