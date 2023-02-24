流感进入高发期 儿科专家教你预防妙招

近期，多地疾控部门发布提醒，流感病毒活动水平明显增强，以甲型H1N1流感为主。冬春季是许多呼吸道传染病的高发季节。随着新学期的到来，孩子们又开始了集体生活，学校、托幼机构作为人员密集场所，感染风险增加。那么，孩子该如何预防流感呢？

中南大学湘雅三医院儿科重症监护室主任陈淳媛在接受人民网记者采访时介绍，流感是流行性感冒的简称，是流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。流感病毒分为甲、乙、丙、丁4型，人流感主要是甲型流感病毒和乙型流感病毒引起。甲型和乙型流感每年呈季节性流行，其中甲型流感易引起大流行。

陈淳媛表示，流感潜伏期一般1至7天，多为2至4天。流感一般表现为急性起病，发热，体温可达39至40℃，伴畏寒、寒战、头痛、肌肉和关节酸痛、极度乏力、食欲减退等全身症状，常有咽痛、咳嗽，可有鼻塞、流涕、胸骨后不适、颜面潮红、结膜轻度充血，也可有呕吐、腹泻等症状。

轻症流感常与普通感冒表现相似，但其发热和全身症状更明显。重症病例可出现病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克、弥漫性血管内凝血、心血管和神经系统等肺外表现及多种并发症。

“流感主要通过打喷嚏、咳嗽等飞沫传播，经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触感染。接触被病毒污染的物品也可通过上述途径感染。在人群密集且密闭或通风不良的房间内，也可能通过气溶胶的形式传播。”陈淳媛说。

感染流感怎么办？陈淳媛提示，当出现发热、咳嗽、头痛、乏力等症状时，应及时到医院就诊，切忌自行用药。如果被诊断为流感，应尽早隔离治疗。

那么，该如何预防流感呢？陈淳媛建议，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段。在我国，流感流行的时间一般在每年的11月至次年的3月，可以在每年的9月到10月接种流感疫苗。流感疫苗接种以后，在人体内维持有效抗体时间一般不超过1年，而且每年流行的流感病毒的亚型、种类不完全相同，所以每年都需要接种流感疫苗。

另外，日常生活中，要常开窗通风，保持空气流动；保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾等遮住口鼻；勤洗手；均衡饮食，适量运动，充足休息。